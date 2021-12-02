«В суде сказал: я ничего не жег, у вас нет доказательств. Судья выдохнул: «Виновен». Рассказ фаната ЦСКА, который получил бан на два года

Ночь на стадионе, день в участке и два года без футбола .

События после матча ЦСКА — «Зенит» — главный скандал недели. 28 ноября полиция арестовала 408 болельщиков московского клуба — все из-за массового фаер-шоу в начале второго тайма. В момент, когда зажглось несколько десятков единиц пиротехники, камеры на стадионе отключились, и после финального свистка сотрудники правопорядка задержали практически всю нижнюю часть трибуны А.

Болельщиков развезли по столичным ОВД: провели беседы, зафиксировали данные и отпустили. Но некоторые получили штрафы и даже запреты на посещение стадионов.

«СЭ» пообщался с одним из болельщиков ЦСКА Андреем Сычевским, который получил бан.

— Все случилось неожиданно, потому что есть договоренность с руководством ЦСКА, что на домашних матчах мы не жжем. И за все пять лет на новом стадионе это, может быть, раз третий, когда зажгли пиро, — рассказывает Сычевский. - Я не вхожу ни в какие фирмы, просто посещаю матчи. Сам по себе. Но я активный болельщик, хожу не в носу поковырять. В целом всю подноготную знаю: когда фаеры зажигаются, все вокруг понимают, что ничего страшного не случится. Мы никуда пиротехнику не бросаем, не деремся друг с другом из-за нее. Это как обычная кричалка - просто красиво. Любой зритель скажет, что она никому не мешает.

— Что происходило после окончания матча?

— Все стояли на морозе, причем вообще никого не выпустили. Закрыли нас уже минут за 20 до конца матча. То есть, по сути, практически сразу после фаер-шоу. Видимо, они решили действовать по такому плану, чтобы искать виновных. Но прошел где-то час после окончания игры, и ситуация никак не менялась. Дальше вроде как начали выпускать инвалидов и несовершеннолетних.

— Через сколько? В какой момент это началось?

- Приблизительно через час после финального свистка. Уже весь стадион ушел, разобрали рекламные баннеры, щиты. Даже фанаты «Зенита» уехали в Питер, а мы всё стояли. Чтобы выйти, нужно было встать в очередь и ждать. Выпускали примерно человек по 20 — примерно раз в 10 минут.

Потом пошли разговоры, что якобы иногородние тоже могут выйти. Я из Подмосковья - подумал, может, меня выпустят пораньше? Потому что, честно говоря, за час-полтора на одном месте очень замерз. В туалет хотелось. Меня выпустили с группой из 20 человек. После этого нас плавненько, в окружении ОМОНа, повели по территории вокруг стадиона и завели в комнату с железными решетками. Сказали: «Давайте паспорта».

— В комнату полиции на стадионе, правильно?

— Да. Я так понимаю, мы были единственной группой, которая осталась на стадионе, и полностью проходили оформление по протоколу 20.31 часть 3 (нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. — Прим. «СЭ»). В основном всех сразу сажали в автозаки и увозили по разным отделениям, а мы остались, и где-то к четырем утра нас начали вызывать по фамилиям. Кого-то отпускали домой, кого-то заводили в следующий кабинет - так нас осталось 11 человек примерно из 30.

Был забавный момент. Мы сидели и не понимали, почему нам никто ничего не говорит. С окончания матча прошло уже шесть часов! Кто-то приходил и говорил: «Давайте-ка я вас всех пофоткаю». Мне было абсолютно все равно, сфоткают меня или не сфоткают. Я делал все, что говорили.

Дальше снова пауза минут 20. Наконец начали вызывать по одному. Ты заходишь [в кабинет] - там сидит подполковник. Он говорит: «Вот тебе протокол, подпиши». Я спрашиваю: «А что за протокол? О чем речь?» Он: «Там все написано». Прочитал — в протоколе написано, что я жег фаеры. Говорю ему: «Но я их не жег». Он продолжает: «Ну ты подпиши, а потом все будет». Я говорю: «Я не хочу подписывать». Подполковник настаивал: «Ты просто подпиши, что ознакомился». Я продолжаю уточнять: «Я могу написать, что не согласен, и подписать это. Только так». Он говорит: «Да по фиг. Подписывай как тебе удобно». То есть ему было абсолютно все равно, согласен ты или не согласен... И я потом понял почему. Все это прояснилось уже в суде.

- Давай уточним: ты просто попал в группу из 20 человек, которых абсолютно рандомно направили в комнату полиции на стадионе?

— Да, абсолютно. Человек 30 нас было.

— И вас там продержали до четырех часов?

— Примерно до трех утра нас мусолили и где-то уже ближе к четырем начали распределять: кто домой, кто не домой. В четыре часа мы поняли, что мы те самые счастливчики, которые поедут не домой, а в отделение. Это те самые 11 человек, о которых я уже сказал.

— А ты понял, по какому принципу попал в этот список?

— Я начал предполагать. Говорю: «Ребята, понятное дело, что мы (по крайней мере большая часть из нас) ничего не жгли». Потому что там были даже люди, которые очень редко ходят на фанатку — в основном на какие-то избранные матчи. Я просто посмотрел контингент: как понял, из этих 11 человек никого из фанатских организаций и фирм не было. Все примерно одного возраста: плюс-минус от 20 до 30 лет. Не было никого в возрасте и совсем молодых тоже. Практически у всех это первое задержание в жизни. То есть логики особой не было. Наверное, нас просто взяли по нашим абонементам - тупо посмотрели, какой сектор, ряд и место. Потому что очевидно, что видеозаписи у них не было.

— То есть, условно, они просто увидели фотки и примерно предположили, кто по абонементам мог сидеть на этих местах?

— Они могли по фамилиям запросить у клуба наши абонементы и сверить. Но эта гипотеза не подтвердилась, потому что один парень, судя по месту на абонементе, вообще сбоку должен находиться. Я же спросил: «Кто где стоял?» В итоге выяснилось, что другой тоже стоял сбоку. Я находился метрах в десяти от эпицентра, а кто-то стоял именно там, где жгли, но ничего не делал. То есть все располагались в разных местах. Мы поняли, что это просто рандом.

Видимо, когда нас отфоткали, они под нашу внешность начали подбирать людей из сектора. Конкретно в моем случае сфоткали какого-то парня, у которого тоже есть борода. Но он совершенно другой комплекции: другая прическа, другой цвет волос. И всё, даже при подписании протокола никаких доказательств тебе не предъявляли.

В итоге нас привезли в отделение. Мы там переночевали. А потом нас повезли в суд. Там уже был адвокат от клуба. Нас осталось пятеро. Адвокат показал материалы дела - у всех всё абсолютно идентично: берется фотография какого-то человека из сектора. В моем случае это был парень, который просто стоял и ничего не жег. Даже на фотографии очевидно, что это не я.

Ты приходишь в суд и говоришь: «Это не я. И даже если это я, то на этой фотографии я ничего не жгу». Выглядело максимально странно: у парня с фото другой цвет одежды, но все, что сделало МВД, так это предоставило какую-то левую фотку и свидетельские показания - якобы кто-то видел, что парень в бежевой водолазке жег фаер. У меня в принципе нет бежевых водолазок в гардеробе, а переодеться до суда мне было некогда - я с матча без еды и воды!

Судья вздохнул, ушел принимать решение. Через минуту вернулся и объявил, что я виновен. Мне выписали 20 тысяч рублей штрафа и двухлетний бан на посещение матчей. Пока это предварительно, будет апелляция, поэтому еще неизвестно, чем все закончится. Но, кажется, все очень просто: если апелляцию удовлетворят, то МВД попадет под удар - полетят шапки и должности, а им это не нужно. Поэтому лучше одного человека наказать, чем куча полицейских потеряют рабочее место. В суде речи про какую-то справедливость не идет вообще. Это просто выполнение заказа: нужно 25 протоколов, потому что было 25 фаеров — сделали 25 протоколов. Как говорится, есть тело — есть дело.

Был еще один интересный момент, чисто юридический. У трех парней из пяти полицейский составил протокол неверно: указал не ту дату. Получилось, что протокол составлен за сутки до матча. Юридически судья должен был сказать: «Ребята, протокол некорректный, вы свободны». Он долго думал, что с этим делать. Но все равно вынес тот же самый приговор, как и всем.

Как я уже сказал, я был не согласен с тем, что жег - у меня были доказательства. А парень, который был со мной, с перепугу написал в протоколе: «Согласен». И МВД даже не стали предъявлять какие-то доказательства, потому что он со всем согласился. И приговоры у нас одинаковые. Так что можно было даже на матче не присутствовать — тебе сказали бы, что ты там был и жег пиротехники. Короче, можно было расслабиться с самого начала И даже не пытаться что-то доказать.

— У многих претензия к тому, что клуб никак не помог, когда вы находились на трибуне: никто не принес чай, пледы, воду, что угодно. Ты чувствовал какие-то попытки со стороны клуба помочь именно в момент, когда вы находились на трибуне или в отделении полиции?

— Попыток не было. Не знаю, пытался ли клуб что-то предпринимать именно в те минуты, когда нас отвели под стадион, но фактически ничего сделано не было. Вроде бы потом сказали, что никто не ожидал, что будет настолько все жестко и долго. Это же обычная процедура: кого-то оформить и всех остальных отпустить домой. Все занимает два-три часа. И по закону это так и есть. Так что клуб особо и не должен был, наверное, ничего предпринимать. Но опять же, как потом выяснилось, до пяти утра гендиректор Бабаев пытался как-то этот вопрос решать. Но его просто мягко посылали со словами: «Мы сами разберемся».

Получается, это твой клуб, твоя территория, твой стадион - но полиция в нашей стране имеет право тебя не пускать и не разрешать тебе что-то делать. Это все должно быть добровольно, но полиция начала просто перегибать и выполнять чей-то указ сверху. Якобы такие-сякие фанаты устроили дебош. Чтобы у общества сложилось мнение, что мы все тут какие-то отбросы, поэтому так нам и надо.

- Плюс вся эта история с Fan ID. В принципе логика многим понятна.

— Как сказал один известный у нас в стране человек: стаду не нужны мозги, чтобы думать, — они потому и животные, чтобы ими управляли. Поэтому здесь все понятно.

- Что собираешься делать дальше? Помогает ли клуб?

— У нас есть две недели, чтобы подать первую апелляцию. Если мы ее проиграем, будет вторая. Параллельно с этим будет жалоба на нарушения наших прав со стороны МВД. Да, к нам хорошо относились, но отняли время, не кормили и не поили. Это все ненормально.

Следующий шаги буду продумывать уже по факту. Нужно дождаться окончательного решения: оставят ли бан. Клуб сказал, что штраф в любом случае оплатит (если он будет), адвокат нам предоставлен бесплатно - даже речи не было, чтобы кого-то искать. В общем, помогали максимально. Клуб понимал, что не важно, жег ты фаеры или не жег, но когда против тебя ведется следствие без доказательств, то это нарушение прав. Презумпция невиновности подразумевает, что суд должен доказать вину. Но доказательств у них ровно ноль.