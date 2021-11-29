29 ноября пройдет матч 16-го тура РПЛ, в котором сыграют «Арсенал» и «Локомотив». Матч пройдет в Туле на городском стадионе и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Локомотив» фаворитом матча. На успех столичной команды можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 47% вероятности. Ничью можно взять за 3.60 (26%), а успех «Арсенала» (27%) есть за 3.50.

Ф1(+1.5) доступна за 1.28, а Ф2(+1.5) — за 3.70.

Ставку «Арсенал» не проиграет" можно взять за 1.79.

Шансы «Локо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.20.

Уверены, что «Арсенал» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Локомотива» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.90.

· ИТМ1 (1) — 1.95;

· ИТМ2 (1) — 3.00;

· ТМ 1.5 — 3.90.