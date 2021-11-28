28 ноября 2021 года «Зенит» отправится в гости к ЦСКА в 16-м туре российской премьер-лиги. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», начало — в 20.00. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.30.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 1.85 — это около 52% вероятности. Победу ЦСКА можно взять за 4.20 (23%), а ничья идет за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 4200 рублей.

Ф1(0) доступна за 3.00, а Ф2(0) — за 1.43.

Вы также можете выбрать один из многих вариантов тотала голов — например:

· тотал больше 1.5 идет за 1.21, а ТМ 1.5 — за 4.40;

· тотал больше 2.5 идет за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.23;

· тотал больше 3.5 идет за 2.70, а ТМ 2.5 — за 1.47;

· тотал больше 4.5 идет за 4.90, а ТМ 4.5 — за 1.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.65. Обратный исход доступен с коэффициентом 2.24.

Шансы ЦСКА отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 2.75.

Уверены, что «Зенит» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.76.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 7.20;

· 1:2 — 8.00;

· 0:1 — 8.40.