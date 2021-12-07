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Стало известно, когда будут объявлены санкции по итогам инцидента на матче ЦСКА — «Зенит»

22:37
Болельщики ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На официальном сайте РФС сообщили об итогах заседания комитета по безопасности и работе с болельщиками, которое состоялось 7 декабря. Главной темой обсуждения стали события матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

В комитете дали крайне негативную оценку болельщикам, которые использовали пиротехнические изделия на матче ЦСКА — «Зенит». При этом также отметили недоработки клуба в плане организации встречи. Решение о дисциплинарных санкциях будет объявлено 9 декабря на заседании КДК РФС.

«Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования.

Была доведена позиция МВД России относительно действий органов внутренних дел в рамках реагирования на нарушения общественного порядка.

Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем", — говорится в заявлении РФС.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 66 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 66 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/215012

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры