На официальном сайте РФС сообщили об итогах заседания комитета по безопасности и работе с болельщиками, которое состоялось 7 декабря. Главной темой обсуждения стали события матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

В комитете дали крайне негативную оценку болельщикам, которые использовали пиротехнические изделия на матче ЦСКА — «Зенит». При этом также отметили недоработки клуба в плане организации встречи. Решение о дисциплинарных санкциях будет объявлено 9 декабря на заседании КДК РФС.

«Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования.

Была доведена позиция МВД России относительно действий органов внутренних дел в рамках реагирования на нарушения общественного порядка.

Комитет сообщает о проведении ряда мероприятий по улучшению координации совместной работы организаторов футбольных матчей и правоохранительных органов, направленных на недопущение повторения подобных инцидентов в дальнейшем", — говорится в заявлении РФС.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.