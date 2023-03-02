2 марта «Торпедо» и московское «Динамо» стартуют плей-офф КХЛ. Команды сошлись в 1/4 финала Западной конференции. Первая игра противостояния пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Эфир начнется в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.33, что составляет около 42% вероятности. Успех нижегородцев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.85 (24%).

Считаете, что соперники не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3850 рублей.

Вы можете взять рынки на победу команд в матче. Успех хозяев идет за 2.05, гостей — за 1.76.

В этом сезоне «Торпедо» и «Динамо» встречались четыре раза в рамках регулярного чемпионата. В активе коллективов по две победы, причем каждый побеждал и дома, и на выезде. Аналитики считают нижегородцев небольшими аутсайдерами: поставить на то, что они не проиграют в основное время, можно за 1.61.

Также вы можете попытаться сразу угадать команду, которая пройдет в следующий раунд Кубка Гагарина. Этот рынок на «Торпедо» доступен за 1.99, на «Динамо» — за 1.81.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88. За четыре игры в этом сезоне команды дважды не преодолели планку в пять заброшенных шайб, причем это происходило в матчах, которые заканчивались победами команды из Нижнего Новгорода.

Поставить на то, что в игре случится овертайм, можно за 3.85. Обратный рынок предложен с котировкой 1.26.