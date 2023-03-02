«Торпедо» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 2 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
2 марта «Торпедо» и московское «Динамо» стартуют плей-офф КХЛ. Команды сошлись в 1/4 финала Западной конференции. Первая игра противостояния пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Эфир начнется в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.33, что составляет около 42% вероятности. Успех нижегородцев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.85 (24%).
Считаете, что соперники не выявят победителя за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3850 рублей.
Вы можете взять рынки на победу команд в матче. Успех хозяев идет за 2.05, гостей — за 1.76.
В этом сезоне «Торпедо» и «Динамо» встречались четыре раза в рамках регулярного чемпионата. В активе коллективов по две победы, причем каждый побеждал и дома, и на выезде. Аналитики считают нижегородцев небольшими аутсайдерами: поставить на то, что они не проиграют в основное время, можно за 1.61.
Также вы можете попытаться сразу угадать команду, которая пройдет в следующий раунд Кубка Гагарина. Этот рынок на «Торпедо» доступен за 1.99, на «Динамо» — за 1.81.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88. За четыре игры в этом сезоне команды дважды не преодолели планку в пять заброшенных шайб, причем это происходило в матчах, которые заканчивались победами команды из Нижнего Новгорода.
Поставить на то, что в игре случится овертайм, можно за 3.85. Обратный рынок предложен с котировкой 1.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2