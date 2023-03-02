«Реал» — «Барселона»: где смотреть матч Кубка Испании 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
2 марта «Барселона» и «Реал» сразятся в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск. Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.
Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение «Реалу». На победу мадридского клуба котировка — 1.95, вероятность этого исхода — 51%. Успех «Барселоны» доступен за 4.20 (22%), ничья — за 3.65 (27%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4200 рублей, а чистая прибыль составит 3200 рублей.
Последний матч в январе в рамках Суперкубка Испании остался за каталонцами. На то, что они снова не проиграют, котировка — 1.85.
В пяти последних играх «Реал» в среднем забивал 3.4 мяча, «Барселона» — 1.2 гола. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.
Соперники обменялись результативными ударами в шести из семи предыдущих очных встреч: вариант «обе забьют» предложен за 1.80, «обе забьют — нет» — за 2.05.
Солидные 1.43 доступны на хотя бы один гол «Барсы» — она отличилась в восьми последних матчах против бланкос. Но не стоит забывать, что каталонцы не могут рассчитывать в этой игре на Левандовски, Дембеле и Педри.
Какая из команд совершит больше обводок? Если считаете, что благодаря Винисиусу победит «Реал», сделайте ставку на них за 1.95. За 2.40 можно взять «Барселону». Равенство — за 6.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2