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«Реал» — «Барселона»: где смотреть матч Кубка Испании 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Барселоны».
Фото Global Look Press

2 марта «Барселона» и «Реал» сразятся в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча пройдет в столице на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск. Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.

Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение «Реалу». На победу мадридского клуба котировка — 1.95, вероятность этого исхода — 51%. Успех «Барселоны» доступен за 4.20 (22%), ничья — за 3.65 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4200 рублей, а чистая прибыль составит 3200 рублей.

Последний матч в январе в рамках Суперкубка Испании остался за каталонцами. На то, что они снова не проиграют, котировка — 1.85.

В пяти последних играх «Реал» в среднем забивал 3.4 мяча, «Барселона» — 1.2 гола. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Соперники обменялись результативными ударами в шести из семи предыдущих очных встреч: вариант «обе забьют» предложен за 1.80, «обе забьют — нет» — за 2.05.

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Солидные 1.43 доступны на хотя бы один гол «Барсы» — она отличилась в восьми последних матчах против бланкос. Но не стоит забывать, что каталонцы не могут рассчитывать в этой игре на Левандовски, Дембеле и Педри.

Какая из команд совершит больше обводок? Если считаете, что благодаря Винисиусу победит «Реал», сделайте ставку на них за 1.95. За 2.40 можно взять «Барселону». Равенство — за 6.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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