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1 марта, 19:15

ЦСКА — «Северсталь»: гости максимально усложнят жизнь команде Федорова

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 2 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Ярослав Дыбленко.
Фото Global Look Press
Череповчане выиграли четыре из пяти последних очных матчей.

2 марта прошлогодний победитель Кубка Гагарина ЦСКА стартует в плей-офф матчем против череповецкой «Северстали». Первая игра серии 1/8 финала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт — в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 2 марта 2023 года

Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом. На победу москвичей в основное время выставлена котировка — 1.58, вероятность такого исхода — примерно 63%. Успех «Северстали» доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.70 (17%).

В последний раз команды встретились перед самым стартом плей-офф — 26 февраля череповчане победили 6:4. Это был их четвертый успех в пяти последних матчах с ЦСКА. На то, что гости не уступят в основное время и на этот раз, коэффициент — 2.30.

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Также можете подстраховать «Северсталь» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.80, Ф1(-1.5) в таком случае — 2.00.

Только в двух из 16 предыдущих очных матчей команды забросили шесть и более шайб. ТБ 5.5 оценен в 2.22, ТМ 5.5 — в 1.65.

Эксперты предполагают, что ЦСКА отличится минимум трижды: ИТБ1 (2.5) идет за 1.51, ИТБ1 (3.5) — за 2.26. У «Северстали» же даже ИТБ2 (1.5) доступен за 1.67.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.33, такое же условие у гостей — за 3.28.

ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 2 марта 2023 года

Календарь КХЛ удивительным образом свел ЦСКА и «Северсталь» в последнем матче перед плей-офф. При этом на тот момент соперники уже знали, что сыграют друг с другом в ? финала: армейцам не грозило потерять вторую строчку, а череповчане никуда не делись бы с седьмой позиции. Поэтому встреча носила пристрелочный характер — те же армейцы, уступив 4:6, вполне могли спрятать от соперника козыри. Хотя в итоге на результате сказалась банальная недореализация москвичей: они нанесли больше бросков и даже забросили в меньшинстве, но уступили.

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Впрочем, одно поражение — звонок, а несколько — уже тенденция. «Северсталь» ведь не впервые обыграла армейцев — даже в 2023-м это была уже вторая победа команды Андрея Разина над коллективом Сергея Федорова. А всего череповчане выиграли у соперника четырежды в пяти последних матчах, трижды — с разницей в три шайбы.

При этом по сезону выступление клубов существенно отличалось. ЦСКА все время шел в четверке сильнейших и некоторое время пытался догнать СКА — безуспешно. Поэтому в последние несколько месяцев москвичи включались в основном в играх против топ-соперников. Но даже такая выборочность не помешала им стать вторыми, забросить 204 шайбы в 68 матчах (три в среднем за 60 минут) и пропустить 154 раза — четвертый показатель на «Западе».

«Северсталь» стала седьмой из-за не лучшей игры в обороне (174 гола в пассиве), при этом опередила даже «Динамо» с «Локомотивом» и стала четвертой в конференции по заброшенным (171 шайба). Что удивительно и здорово для череповчан в плей-офф — над результативностью поработала буквально вся команда. Например, ни один хоккеист не выскочил за отметку в 20 голов, но сразу девять забросили от 11 до 18 шайб.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

«Северсталь» — очевидный аутсайдер в противостоянии с прошлогодним победителем Кубка Гагарина. Хотя череповчане здорово играют с армейцами в последнее время, плей-офф требует совсем другого уровня игры — здесь никто не позволяет себе расслабиться, в отличие от регулярного сезона.

По сути, гостям абсолютно нечего терять: их задача — максимально затянуть серию и насладиться игрой. Поэтому даже в Москве они должны сыграть в атаку, как и по ходу всего сезона. А показанная результативность что в играх с ЦСКА, что в целом говорит о приличных возможностях «Северстали» впереди. Две шайбы ей забросить вполне по силам.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.67.

Лигал.
Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
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13
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