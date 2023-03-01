ЦСКА — «Северсталь»: гости максимально усложнят жизнь команде Федорова
2 марта прошлогодний победитель Кубка Гагарина ЦСКА стартует в плей-офф матчем против череповецкой «Северстали». Первая игра серии 1/8 финала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт — в 19.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 2 марта 2023 года
Букмекерская компания OLIMPBET считает ЦСКА фаворитом. На победу москвичей в основное время выставлена котировка — 1.58, вероятность такого исхода — примерно 63%. Успех «Северстали» доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.70 (17%).
В последний раз команды встретились перед самым стартом плей-офф — 26 февраля череповчане победили 6:4. Это был их четвертый успех в пяти последних матчах с ЦСКА. На то, что гости не уступят в основное время и на этот раз, коэффициент — 2.30.
Также можете подстраховать «Северсталь» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.80, Ф1(-1.5) в таком случае — 2.00.
Только в двух из 16 предыдущих очных матчей команды забросили шесть и более шайб. ТБ 5.5 оценен в 2.22, ТМ 5.5 — в 1.65.
Эксперты предполагают, что ЦСКА отличится минимум трижды: ИТБ1 (2.5) идет за 1.51, ИТБ1 (3.5) — за 2.26. У «Северстали» же даже ИТБ2 (1.5) доступен за 1.67.
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.33, такое же условие у гостей — за 3.28.
ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 2 марта 2023 года
Календарь КХЛ удивительным образом свел ЦСКА и «Северсталь» в последнем матче перед плей-офф. При этом на тот момент соперники уже знали, что сыграют друг с другом в ? финала: армейцам не грозило потерять вторую строчку, а череповчане никуда не делись бы с седьмой позиции. Поэтому встреча носила пристрелочный характер — те же армейцы, уступив 4:6, вполне могли спрятать от соперника козыри. Хотя в итоге на результате сказалась банальная недореализация москвичей: они нанесли больше бросков и даже забросили в меньшинстве, но уступили.
Впрочем, одно поражение — звонок, а несколько — уже тенденция. «Северсталь» ведь не впервые обыграла армейцев — даже в 2023-м это была уже вторая победа команды Андрея Разина над коллективом Сергея Федорова. А всего череповчане выиграли у соперника четырежды в пяти последних матчах, трижды — с разницей в три шайбы.
При этом по сезону выступление клубов существенно отличалось. ЦСКА все время шел в четверке сильнейших и некоторое время пытался догнать СКА — безуспешно. Поэтому в последние несколько месяцев москвичи включались в основном в играх против топ-соперников. Но даже такая выборочность не помешала им стать вторыми, забросить 204 шайбы в 68 матчах (три в среднем за 60 минут) и пропустить 154 раза — четвертый показатель на «Западе».
«Северсталь» стала седьмой из-за не лучшей игры в обороне (174 гола в пассиве), при этом опередила даже «Динамо» с «Локомотивом» и стала четвертой в конференции по заброшенным (171 шайба). Что удивительно и здорово для череповчан в плей-офф — над результативностью поработала буквально вся команда. Например, ни один хоккеист не выскочил за отметку в 20 голов, но сразу девять забросили от 11 до 18 шайб.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»
«Северсталь» — очевидный аутсайдер в противостоянии с прошлогодним победителем Кубка Гагарина. Хотя череповчане здорово играют с армейцами в последнее время, плей-офф требует совсем другого уровня игры — здесь никто не позволяет себе расслабиться, в отличие от регулярного сезона.
По сути, гостям абсолютно нечего терять: их задача — максимально затянуть серию и насладиться игрой. Поэтому даже в Москве они должны сыграть в атаку, как и по ходу всего сезона. А показанная результативность что в играх с ЦСКА, что в целом говорит о приличных возможностях «Северстали» впереди. Две шайбы ей забросить вполне по силам.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2