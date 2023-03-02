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Сегодня, 12:15

«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 2 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 2 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Торпедо» в матче КХЛ с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Торпедо», Telegram

2 марта «Торпедо» и московское «Динамо» проведут первый матч в рамках плей-офф КХЛ. Команды сошлись в 1/4 финала Западной конференции. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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По мнению аналитиков букмекерской компании ОЛИМПБЕТ, гости — небольшие фавориты: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.33, вероятность — примерно 42%. Успех нижегородцев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.85 (24%).

Верите в успех хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Торпедо» при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.

Также вы можете взять рынки на победу команд в матче. Успех хозяев идет за 2.05, гостей — за 1.76.

Команды встречались в этом сезоне четыре раза: каждая оформила по две победы в основное время. Причем и у «Динамо», и у «Торпедо» есть в активе победы как дома, так и в гостях. Поставить на то, что в предстоящем матче нижегородцы как минимум не уступят в основное время, можно за 1.60.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 2 марта 2023 года

Обе команды не лучшим образом провели заключительную часть регулярного чемпионата: москвичи выиграли всего трижды в последних восьми встречах, нижегородцы на финише проиграли в четырех матчах подряд.

Но соперники показывали яркую игру в атаке: «Торпедо» в регулярке забрасывало в среднем ровно три шайбы за игру, «Динамо» — 2.56. В очных встречах команды тоже временами устраивали шоу: например, москвичи выигрывали со счетом 6:4 и 4:2.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.91.

OLIMPBET.
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«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 2 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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