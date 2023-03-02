2 марта в 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет с «Северсталью». Серия начнется в Москве на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании OLIMPBET. На победу москвичей в основное время дана котировка — 1.58, вероятность такого исхода — примерно 63%. Успех «Северстали» доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.70 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет ровно 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

Команды встречались 26 февраля — за несколько дней до старта плей-офф. Череповчане победили со счетом 6:4 — это был их четвертый успех в пяти последних матчах с ЦСКА. На то, что гости снова не уступят в основное время, коэффициент — 2.30.

Только в двух из 16 предыдущих очных матчей команды забросили шесть и более шайб. ТБ 5.5 оценен в 2.22, ТМ 5.5 — в 1.65.

Кто откроет счет в игре? ЦСКА — 1.52, «Северсталь» — 2.48, никто — 60.0.

Эксперты предполагают, что ЦСКА отличится минимум трижды: ИТБ1 (2.5) идет за 1.51, ИТБ1 (3.5) — за 2.26. У «Северстали» же даже ИТБ2 (1.5) доступен за 1.67.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.33, такое же условие у гостей — за 3.28.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

«Северсталь» очень здорово отыграла финал регулярного сезона: выиграла семь из десяти матчей, в том числе победила ЦСКА (6:4) и «Локомотив» (3:0). Всего для череповчан успех в игре с армейцами стал четвертым в пяти очных матчах.

В первый день плей-офф произошло даже слишком много сенсаций: все предварительные фавориты проиграли свои матчи. Почему бы «Северстали», которая комфортно чувствует себя в противостояниях с армейцами, не преподнести сенсацию?

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.78.