Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд
За шаг до рекордного — четвертого кряду — титула чемпиона Англии Хосеп Гвардиола не успокаивал свою команду, пытаясь снять возможное напряжение, а повышал мотивацию. Хвалил «Вест Хэм», главный тренер которого Дэвид Мойес был не прочь на прощание хлопнуть дверью, и вспоминал историю двухлетней давности. А именно золотой матч с «Астон Виллой», где «Манчестер Сити» горел синим пламенем 75 минут, но героически превратил 0:2 в 3:2.
«Мне бы хотелось выигрывать 3:0 к 10-й минуте, но такого не случится», — говорил Пеп. Тут он не ошибся, но в таких матчах открыть счет в первой же атаке — почти идеальный сценарий. И логично, что писать его стал лучший игрок сезона Фоден. 18-й гол Фила в чемпионате — в личную золотую коллекцию, как с точки зрения значимости взятия ворот, так и в плане зрелищности. Смещение под левую у линии штрафной, и спустя мгновение мяч вонзился в верхний угол. Красивую историю «горожане» писали соответствующим образом, а голевая передача Бернарду Силвы — как подарок болельщикам перед возможным прощанием.
Когда об этом стало известно на лондонском «Эмирейтс», всем поклонникам «Арсенала» оставалось следовать установке, которую дал накануне Микель Артета. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать успешным сезон без чемпионского титула, бывший помощник Гвардиолы говорил: «Не имею права об этом думать. Я должен думать, что мы выиграем, и тогда, надеюсь, произойдет что-то хорошее. У нас теплится надежда. Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей. Нам нужно быть оптимистами, выполнить свою работу и потом смотреть, что случится».
Случилось же то, что и должно было. Какими бы иллюзиями себя не тешили «канониры» и все, кому надоел «Сити» на первом месте. Это в Лиге чемпионов или в кубковых турнирах — где в отдельно взятом матче может произойти все что угодно — английский гегемон становится уязвимым. На длинной же дистанции Гвардиоле просто нет равных. В том числе по умению накатывать во второй части сезона.
«Ливерпуль» на ключевом отрезке недосчитался пяти очков за три дня, и это были не единственные потери красных. «Арсенал», который подошел к заключительному туру с серией из пяти побед, до этого споткнулся дома на «Астон Вилле». Соответственно, казавшаяся стратегически выгодной ничья с «Ман Сити» приобрела совсем другой вес. Таких мирных исходов у команды Гвардиолы — три с начала года (против «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси»). Остальные 16 матчей, включая девять заключительных, выиграны.
Впрочем, совсем уж банальной развязка не получилась. Хотя после второго гола Фодена красно-белая часть Лондона приуныла, а сбавившие напор на фоне новостей с «Этихада» «канониры» еще и сами пропустили. После удара Гея со штрафного рикошет от головы выпрыгнувшего в «стенке» Райса получился столь коварным, что даже лидеру сезона по сухим матчам и обладателю «Золотой перчатки» Райе оставалось развести руками.
Интрига подала признаки жизни ближе к перерыву, когда практически синхронно «Арсенал» отыгрался благодаря классному подключению к атаке Томиясу, а Кудус озадачил «Сити» роскошным ударом через себя. Эти два события на «Эмирейтс» праздновали, словно все идет по сценарию Артеты. Но если у Холанна в воскресенье явно сбился прицел, то Родри — этот карданный вал в совершенной машине Гвардиолы — уже во втором тайме снова забил в самый нужный момент. А Силва опять отдал важнейший голевой пас.
Второй раз подряд не выдержавшим темпа «Сити» «канонирам» (Хаверц все же принес им победу) стоит поучиться у «Байера». Для свержения гегемона нужно стать лучше него. Даже превратиться в совершенство.
В эпоху Гвардиолы это удавалось только покидающему Туманный Альбион Юргену Клоппу. Что будет дальше с «Ливерпулем» — большой вопрос. Вся надежда на дважды битого Артету. Других конкурентов у «Сити» в ближайшем будущем не просматривается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|42
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10