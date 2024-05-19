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Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Гвардиола в шестой раз выиграл АПЛ с «Манчестер Сити»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри (в центре) празднует гол в ворота «Вест Хэма».
Фото Reuters
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Фото Reuters
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Такое не удавалось даже Алексу Фергюсону.
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Эвертон

За шаг до рекордного — четвертого кряду — титула чемпиона Англии Хосеп Гвардиола не успокаивал свою команду, пытаясь снять возможное напряжение, а повышал мотивацию. Хвалил «Вест Хэм», главный тренер которого Дэвид Мойес был не прочь на прощание хлопнуть дверью, и вспоминал историю двухлетней давности. А именно золотой матч с «Астон Виллой», где «Манчестер Сити» горел синим пламенем 75 минут, но героически превратил 0:2 в 3:2.

«Мне бы хотелось выигрывать 3:0 к 10-й минуте, но такого не случится», — говорил Пеп. Тут он не ошибся, но в таких матчах открыть счет в первой же атаке — почти идеальный сценарий. И логично, что писать его стал лучший игрок сезона Фоден. 18-й гол Фила в чемпионате — в личную золотую коллекцию, как с точки зрения значимости взятия ворот, так и в плане зрелищности. Смещение под левую у линии штрафной, и спустя мгновение мяч вонзился в верхний угол. Красивую историю «горожане» писали соответствующим образом, а голевая передача Бернарду Силвы — как подарок болельщикам перед возможным прощанием.

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Когда об этом стало известно на лондонском «Эмирейтс», всем поклонникам «Арсенала» оставалось следовать установке, которую дал накануне Микель Артета. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать успешным сезон без чемпионского титула, бывший помощник Гвардиолы говорил: «Не имею права об этом думать. Я должен думать, что мы выиграем, и тогда, надеюсь, произойдет что-то хорошее. У нас теплится надежда. Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей. Нам нужно быть оптимистами, выполнить свою работу и потом смотреть, что случится».

Случилось же то, что и должно было. Какими бы иллюзиями себя не тешили «канониры» и все, кому надоел «Сити» на первом месте. Это в Лиге чемпионов или в кубковых турнирах — где в отдельно взятом матче может произойти все что угодно — английский гегемон становится уязвимым. На длинной же дистанции Гвардиоле просто нет равных. В том числе по умению накатывать во второй части сезона.

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на ключевом отрезке недосчитался пяти очков за три дня, и это были не единственные потери красных. «Арсенал», который подошел к заключительному туру с серией из пяти побед, до этого споткнулся дома на «Астон Вилле». Соответственно, казавшаяся стратегически выгодной ничья с «Ман Сити» приобрела совсем другой вес. Таких мирных исходов у команды Гвардиолы — три с начала года (против «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси»). Остальные 16 матчей, включая девять заключительных, выиграны.

Впрочем, совсем уж банальной развязка не получилась. Хотя после второго гола Фодена красно-белая часть Лондона приуныла, а сбавившие напор на фоне новостей с «Этихада» «канониры» еще и сами пропустили. После удара Гея со штрафного рикошет от головы выпрыгнувшего в «стенке» Райса получился столь коварным, что даже лидеру сезона по сухим матчам и обладателю «Золотой перчатки» Райе оставалось развести руками.

Фото Reuters

Интрига подала признаки жизни ближе к перерыву, когда практически синхронно «Арсенал» отыгрался благодаря классному подключению к атаке Томиясу, а Кудус озадачил «Сити» роскошным ударом через себя. Эти два события на «Эмирейтс» праздновали, словно все идет по сценарию Артеты. Но если у Холанна в воскресенье явно сбился прицел, то Родри — этот карданный вал в совершенной машине Гвардиолы — уже во втором тайме снова забил в самый нужный момент. А Силва опять отдал важнейший голевой пас.

Второй раз подряд не выдержавшим темпа «Сити» «канонирам» (Хаверц все же принес им победу) стоит поучиться у «Байера». Для свержения гегемона нужно стать лучше него. Даже превратиться в совершенство.

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В эпоху Гвардиолы это удавалось только покидающему Туманный Альбион Юргену Клоппу. Что будет дальше с «Ливерпулем» — большой вопрос. Вся надежда на дважды битого Артету. Других конкурентов у «Сити» в ближайшем будущем не просматривается.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
8
8
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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