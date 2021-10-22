«Локомотив» впечатлил прессингом и заслужил уважение, несмотря на провал. Разбор матча с «Галатасараем»

«СЭ» рецензирует план Маркуса Гисдоля.

Вслед за «Зенитом» и «Спартаком» «Локомотив» тоже оступился в еврокубках, сократив шансы на попадание в плей-офф. Но точно заслужил респект — за то, что внедрил новые идеи, которые уже начинают работать.

В стартовые полчаса команда Маркуса Гисдоля удивила прессингом. «Локо» поддавливал турок на чужой половине, особенно с 15-й по 30-ю минуту: PPDA «Локомотива» (количество передач соперника на одно оборонительное действие команды) за этот временной промежуток составил 6,4 — что говорит о том, что «Локо» действительно активно прессинговал. Для сравнения, у команды Фатиха Терима за вторую треть первого тайма PPDA был 63.

Это приводило к частым потерям игроков «Галатасарая». В Черкизово они лишились мяча 140 раз, что больше, чем в среднем по сезону. За перехватами сразу следовали атаки. Они не всегда были подготовлены, но если условный Смолов получал мяч на скорости и доводил его до штрафной, то возникало численное преимущество. Хотя в этой игре у «Локо» не получалось внятно завершать атаки даже из очень выгодных позиций. При таком количестве набегов ноль ударов в створ выглядит довольно странно. Скорее всего, причина в том, что из-за бешеного темпа развития атак игроки должным образом не подготавливали удар, а старались делать все еще быстрее. Но результата это не принесло.

Жаль, ведь классных завершителей в стартовом составе «Локо» было предостаточно: Смолов, Жемалетдинов, Марадишвили, Баринов умеют реализовывать шансы. После игры Гисдоль признал: «План заключался в том, чтобы сразу после отбора мяча создавать голевые моменты. Шансы были. Но единственное, чего нам не хватило, — это завершающего удара. Над этим надо работать».

Также порадовала точность передач «Локо» в нападении. Футболисты не переводили мяч через все поле в расчете на то, что кто-то зацепится и сам все сделает, а большим количеством открывались и забегали за спины в ожидании паса. Бороться вверху юркой, но не способной продавить защитников «Галатасарая» атакующей линии было бы бессмысленно.

Особенно старателен был Керк. В первом тайме он неплохо накручивал соперников и выполнил три ключевые передачи. Голландец прорывался в штрафную, где очень старался, но из-за пассивности партнёров не мог завершить атаки. Главная проблема в том, что его, как и всех остальных, хватило только на 45 минут.

Во втором тайме стало понятно, что «Локомотив» оставил все силы до перерыва. К команде Гисдоля перешло солидное владение мячом, но играть с той же остротой, что и в первом тайме, не выходило. Вроде бы «Локо» так же часто переходил на чужую половину, но турки сосредоточились на том, чтобы как можно быстрее выдавливать соперника и ловить его на ошибках.

Постепенно «Галатасарай» стал прижимать и превосходить «Локомотив» по моментам. В итоге команда Гисдоля пропустила — и такой исход точно нельзя назвать несправедливым. Гости набрали 1,74 xG, то есть наиграли практически на два гола. У «Локо» всего 0,42 xG и ни одного явного голевого момента (у «Галатасарая» их три).

Такой спад после перерыва можно объяснить. Во-первых, интенсивный футбол, который показывал «Локо» в первой половине встречи, отнял гигантское количество сил — на вторые 45 минут команды реально не хватило. Во-вторых, Гисдоль был жёстко ограничен в ротации. На скамейке находилось очень мало игроков, которые могли усилить игру, — преимущественно вратари и молодежь. Поэтому Гисдоль сделал всего одну замену, и то — выпустив Живоглядова на 89-й минуте.

В целом «Локомотив» не выглядел безнадежным. У него были нереализованные моменты, но тем не менее поражение от «Галатасарая» не назовешь несправедливым. Команда Гисдоля уступила по делу и должна сделать правильные выводы.

Матвей Морозов