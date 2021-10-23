«Могу понять болельщиков «Спартака», которые заранее критиковали меня». Первое большое интервью Кофрие в России

На вопрос о прозвище Антифриз Макс тоже ответил.

Новичка московского «Спартака» Максимилиано Кофрие много критиковали еще до того, как он впервые вышел на поле в составе команды. Бельгиец практически сразу стал игроком основного состава и поучаствовал в нескольких ярких моментах. В своем первом большом интервью в России 24-летний Кофрие рассказал о себе, семье, профессиональной мечте, оценил свои первые матчи за красно-белых. Макс оказался дружелюбным и вдумчивым парнем.

— Вспомни, пожалуйста, момент, когда ты узнал об интересе «Спартака». Какова была первая реакция?

— Было немного неожиданно, потому что предложение поступило в самом конце трансферного окна. Летом, по правде говоря, у меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но я предпочел остаться и начать сезон в «Сент-Трюйдене». Но когда мы увидели предложение «Спартака», захотелось узнать подробности. И мы сразу это сделали.

— В России популярно мнение, что к нам едут играть только из-за денег...

— Нет, не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию. Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес «Спартака» — большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи.

— В прошлом сезоне российские клубы одержали всего одну победу на всех в еврокубках. Как тебе виделся уровень российского чемпионата?

— Не забывайте, что в Бельгии я играл за клуб из второй части таблицы. Так что для меня переход в «Спартак», который борется за первые места, — это, безусловно, шаг вперед. Очень хочется показать себя с наилучшей стороны и чего-то достичь в Лиге Европы.

— Как можешь оценить уровень нашего чемпионата сейчас?

— У чемпионата России высокий уровень, но стиль отличается от того, к чему я привык в Бельгии. У меня дома практически все команды из верхней части таблицы стараются сохранить мяч, играют позиционно, а клубы из нижней вынуждены делать упор на обороне. В России, как мне кажется, стиль не всегда зависит от того, на каком месте идет команда.

— Ты говорил о других вариантах в летнее трансферное окно. Можешь рассказать подробнее?

— Не хочется, после перехода в «Спартак» это будет некорректно...

— Ты знаком с агентом Моджи Боятом?

— В Бельгии его все знают. Но слово «знаком» — громкое в данной ситуации. Я виделся с ним, но он никак не влияет на мою карьеру.

Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»

Москва, зима, матрешка

— Что ты знал о нашей стране до приезда?

— В Бельгии, по-моему, о России в целом мало что знают, и зачастую информация подается в негативном ключе. Когда я приехал, был приятно удивлен. Мне здесь очень нравится со всех точек зрения.

— Негативное впечатление — это из-за политики?

— Не совсем. Например, есть мнение, что в России много криминала, небезопасно. Вроде так действительно было, но много лет назад. Сейчас убедился, что в нынешней России ничего такого нет. Москва — приятный и безопасный город.

— Уже обжился в Москве?

— Да, все отлично. Нашел квартиру. Сейчас, когда семья еще не приехала, в основном посвящаю время отдыху. Когда родные приедут, обязательно начнем открывать для себя вашу страну. Очень хочется организовать экскурсию с гидом по Москве.

— Успел посетить что-то в Москве?

— Видел Красную площадь и Кремль — погулял там, когда только приехал. Немного походил по торговым центрам. Погулял по «Москва-Сити», тут я живу. Но пока что основное внимание — футболу.

— Москва — мегаполис. Чувствуешь разницу в сравнении с Бельгией?

— Заметил, что здесь очень следят за безопасностью. Есть ощущение, что ты, что называется, «под присмотром». В Бельгии в этом смысле спокойнее.

— Что скажешь о российском климате? Самюэль Жиго однажды признался, что ненавидит солнце и море и мечтает играть в климате, похожем на российский.

— У меня то же самое. Под палящим солнцем играть тяжелее. Но я еще не до конца знаю климат в России (улыбается), так что ответить сейчас сложно.

— Боишься суровой российской зимы?

— Не боюсь, конечно! Но это ставит передо мной много вопросов. Отвечу на них в ближайшие месяцы.

— Какой подарок планируешь привезти из России в Бельгию первым?

— Кажется, любой бельгиец привез бы эту маленькую куклу (улыбается). Да, матрешка.

Максимилиано Кофрие. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщики, критика, Антифриз

— Как ты рассматриваешь «Спартак» в своей карьере? Это очередной шаг на пути к чему-то большему?

— Каждый игрок мечтает. Но «Спартак» — тот клуб, в котором мне бы хотелось достигать целей: выигрывать титулы, вернуться в Лигу чемпионов.

— Некоторые из фанатов «Спартака» начали тебя критиковать еще до того, как ты вышел на поле. Говорили, что ты не соответствуешь уровню клуба.

— Их можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше.

— Чувствовал давление со стороны болельщиков?

— Да, но, повторюсь, их можно понять. Для болельщиков клуб — это жизнь. Если у команды непростой период, она проигрывает, им больно. Сейчас команда должна сделать все возможное на поле, чтобы вернуть доверие болельщиков.

— Видел, что болельщики прозвали тебя Антифриз?

— Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский.

— У тебя были прозвища?

— Нет, всегда было просто Макс.

— Тебя узнают на улицах?

— Да, подходят фотографироваться.

— Чувствуешь, что «Спартак» — это самый популярный клуб России?

— Да, часто встречаю людей, которые носят символику клуба. Тем более у «Спартака» такая богатая история.

— Фанаты отыскали историю, что ты однажды травмировался о газонокосилку.

— Да, это произошло в моем доме. У нас была лужайка под уклоном. Когда я разворачивался, поскользнулся, и моя нога попала в газонокосилку.

Русский язык, Витория, самокритика

— Планируешь учить русский?

— Конечно. В первую очередь базовые вещи. Кое-чему уже научился. «Спасибо», «доброе утро», «пожалуйста». Думаю, что каждому русскоговорящему приятно, когда собеседник хотя бы пытается говорить по-русски.

— Как происходит общение с Руем Виторией?

— На английском. С этим никаких проблем.

— Какие требования он предъявляет к тебе?

— Он — португальский специалист и предпочитает играть в комбинационный футбол, держать мяч у себя. Он хочет, чтобы мы сами вели игру. В «Сент-Трюйдене» мы больше играли в обороне. Конечно, для игроков приятнее больше держать мяч. Да, риск допустить ошибку больше, но иначе невозможно стать сильной командой.

— Какая твоя любимая позиция на поле?

— Я чувствую себя комфортно на нынешней позиции (справа в тройке центральных защитников. — Прим. «СЭ»). Раньше я играл крайнего защитника в схеме в четыре защитника. Так что мне подходят обе позиции.

— Сразу начал играть на позиции защитника?

— Мне хотелось больше забивать, но тренеры ставили меня в оборону. Иногда ближе к центру, иногда на фланг. Но всегда в оборону.

— В чем хотел бы прибавить?

— Хочу быстрее читать игру.

— Ты самокритичен?

— После каждого матча — выигранного или проигранного — я подхожу к себе самокритично, стараюсь найти ошибки и понять, что стоит улучшить. Только так я могу стать лучше.

— Как можешь себя охарактеризовать как игрока?

— Я много двигаюсь и люблю единоборства. И всегда выкладываюсь на сто процентов на поле.

— В «Спартаке» много центральных защитников. Где ты видишь себя в этой иерархии?

— Хорошо, что в команде есть конкуренция. Так каждый становится лучше. Нам остается только играть с полной самоотдачей.

— На что способен «Спартак» в этом сезоне?

— Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо в первую очередь выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу.

Семья, дети, Жиго

— В августе в твоей семье родился второй ребенок. Сложно было решиться на предложение «Спартака»?

— Да, это было непростое решение. Тем более мне впервые предстояло уехать из Бельгии. Мы долго размышляли. Но в итоге решили принять предложение «Спартака». И об этом решении я совершенно не жалею.

— Твоя семья останется в Бельгии?

— Нет, сейчас я занимаюсь тем, чтобы перевезти их сюда. Они уже приезжали ко мне в Россию. Скоро они снова прилетят и останутся.

— Ты стал отцом в 20 лет. Некоторым кажется, что это слишком рано.

— Семья стабилизирует твою жизнь. Тем более мне хотелось иметь детей. Когда есть возможность их воспитывать, почему нет.

— Остается свободное время?

— Его всегда можно найти. Мой старший ребенок уже довольно самостоятельный. Хотя когда речь идет о новорожденном, становится сложнее. В любом случае время на себя найти можно.

— 24 года, семья, два ребенка. Тяжело ли брать на себя такую ответственность?

— Не могу сказать, что это легко. (После паузы.) Но это и не слишком тяжело. Жена много занимается детьми, и это облегчает мне жизнь.

— Можешь назвать Жиго своим другом?

— Мы пересекались с ним в Бельгии. Я разговаривал с ним перед приездом в Россию. Здесь мы можем поговорить на французском. Конечно, у меня с ним более тесная связь, чем с игроками, которых я не могу до конца понимать. Но у нас в команде все ребята дружелюбные.

— Контракт Жиго заканчивается в конце сезона. Некоторые рассматривают тебя как его преемника. Как видится ситуация тебе?

— Может быть, он через два-три месяца подпишет новый контракт? Кто знает! Это в любом случае будет его решение. Я же могу только выкладываться по максимуму и показывать свои качества.

Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»

Страсть, «Ювентус», сборная Бельгии

— Когда ты начал играть в футбол?

— Очень рано. Начал в маленьком клубе «Провансьяль» из низших дивизионов. В шесть лет перешел в «Монс», которого сейчас уже не существует. В 11 лет переехал в «Андерлехт», а в 15 — в «Стандард». Первый контракт подписал в 18 лет с клубом «Беверен». А десять месяцев назад я перешел в «Сент-Трюйден».

— Почему не смог закрепиться в «Андерлехте» и «Стандарде»?

— Ну, так происходит часто: молодому игроку иногда сложно закрепиться в команде, которая борется за высокие места. В «Стандарде» я тренировался с профессиональной командой. Но хотелось подписать профессиональный контракт как можно раньше и начать получать опыт взрослого футбола. «Беверен» дал мне такую возможность.

— Начать играть в футбол — твое решение или кто-то помог?

— Футбол был для меня страстью. Но надо учитывать, что мой отец и старший брат профессионально играли и, конечно, подтолкнули меня к этому выбору.

— А сейчас?

— Футбол остается страстью. Хотя понимаю, что это уже и моя работа.

— У тебя есть другие увлечения, кроме футбола?

— Нет, только футбол. И моя семья.

— Где мечтаешь играть?

— В «Ювентусе».

— Кто твои любимые игроки?

— Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Они играют агрессивно, но при этом умеют обращаться с мячом.

— Кто нравился в детстве?

— Рональдиньо и Роналдо. В детстве все хотят больше забивать.

— Смотрел последний чемпионат Европы?

— Да. Очень понравилась Италия. У них была молодая команда, и все, в том числе и я, их недооценивали.

— Мечтаешь играть в сборной Бельгии?

— Конечно. Это моя страна. Стараюсь делать все от меня зависящее.

— Как считаешь, ты далеко от выполнения мечты?

— Сейчас, безусловно, я перешел в большой клуб, и меня будут чаще видеть. Надо просто отдаваться игре за «Спартак».

— Эден Азар, Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку и многие другие. Это поколение называют золотым. Почему сборная Бельгии не может добиться титулов?

— Согласен, наша сборная очень высокого качества. Но иногда большим командах не хватает деталей. Видимо, так происходит и с нашей сборной.

Удаление Максимилиано Кофрие в матче с «Наполи». Фото ФК «Спартак»

Дебют с ЦСКА, «Наполи», удаление

— Ты вышел в стартовом составе на матч с ЦСКА. Удалось проникнуться атмосферой дерби?

— Да. Тем более речь шла о моем первом полном матче за команду. Заметил, что болельщики особо относятся к матчу с ЦСКА. Тем более нам необходимо было набирать очки. Очень жаль, что не удалось.

— Многие считают, что «Спартак» пропустил решающий гол в том матче из-за твоей ошибки.

— Понимаю. Но футбол на поле и вне его — две совершенно разные вещи. Другое восприятие. Когда мяч летит в ворота, иногда необходимо подставить ногу и заблокировать удар. Да, уже после матча я понял, что в том эпизоде мяч летел за лицевую. Но футбол всегда связан с удачей. Я всего лишь пытался выбить мяч, который, как мне казалось, летел в сторону наших ворот.

— После этого было три победы в трех матчах. Чувствуешь себя крепким игроком стартового состава?

— В футболе нельзя быть уверенным в таких вещах. Но, конечно, когда команда выигрывает, стартовый состав меняется реже. Надеюсь, что удастся продолжить.

— Какие были эмоции после победы над «Наполи»?

— Всегда приятно выигрывать матчи такого высокого уровня. Кажется, соперники нас немного недооценили, и мы были обязаны отреагировать победой. Тем более это лидер чемпионата Италии. Но самое главное, что мы смогли подняться на второе место в группе.

— Какие были мысли после удаления?

— В футболе всегда сложно принимать ситуацию, когда ты получаешь красную карточку. Особенно обидна вторая желтая карточка. Но я был обязан принести себя в жертву на пользу команде. Иначе, думаю, мы бы пропустили и счет сравнялся бы. А так команда отлично отреагировала, забила третий. Это был сложный момент для меня, но главное — команда выиграла.

— Как прошел день после победы в Неаполе?

— Мы сразу вернулись домой. Хотелось просто отдохнуть. Хотя я видел, что наши болельщики довольны, так что было приятно.

— Сравни эмоции матчей с ЦСКА и «Наполи».

— Они разные. Все-таки ЦСКА мы проиграли. Но в любом случае мы должны настраиваться на победу в матче с любым соперником.

— Где играть сложнее — в Неаполе или в Грозном против «Ахмата»?

— Сложно сравнивать. «Наполи» — команда очень высокого уровня. С другой стороны, в Грозный сложно добираться, и поле там не лучшего качества. Абсолютно разные матчи.

— А уровень футбола?

— В Неаполе было сложнее с точки зрения обороны. Мы много играли сзади. А в перерыве они еще и выпустили своего лучшего бомбардира. Он был свежее нас. Но мы отлично поработали.

В подготовке интервью принимал участие Антон Рассказов.