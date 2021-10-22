Терим взял тепленьким обессиленный «Локо». Может, Гисдолю стоило придержать кого-то из основы на лавке, чтобы было кем усилить игру?

Обозреватель «СЭ» — о матче «Локомотив» — «Галатасарай».

Лучшее для «Локомотива» и его болельщиков в вечер матча с «Галатасараем» случилось до игры. Клуб пошел на очень правильную акцию — вручил Юрию Семину и его помощнику Юрию Батуренко серебряные медали за сезон-2019/20, две трети которого красно-зеленых тренировал именно Юрий Палыч; и команду у него менеджерская группа Василия Кикнадзе — Анатолия Мещерякова отобрала, когда она шла на втором месте.

Семин, получив медаль, тут же сделал это событие еще более запоминающимся. Он подошел к Южной трибуне с фанатами, скандировавшими: «Только Семин Юрий Палыч!», и бросил ее мальчишке по имени Игорь Климов, у которого на футболке было написано: No Semin, No Party. Тренер заметил мальчика, стоявшего с мамой в первом ряду, и указал на него — тебе, мол, тебе! Расчувствовавшийся пацан бросил ему шарф, но тот улетел в ров между полем и трибуной. Кто-то из старших бросился то ли на перехват медали, то ли чтобы она тоже не улетела вниз — и даже чуть не рухнул в ту же яму. К счастью, медаль в итоге досталась Игорю, а его мама Марина сказала: «Медаль не продается. Это история. А получить ее из рук самого Палыча — еще и огромная честь. Поэтому вопросы про перепродажу сразу уходят в бан».

Эта сценка войдет в историю клуба. В отличие от игры, о которой забудут очень быстро — пусть она и стала дебютной для Маркуса Гисдоля в еврокубковых матчах «Локомотива», да и в его еврокарьере вообще. Поскольку немец только возглавил команду и к его требованиям, в корне отличающимся от того, что хотел от футболистов Марко Николич, те только привыкают, легко можно было предсказать далеко не полное тождество желаемого и сделанного. Очевидно: требуется как минимум зимняя предсезонка, чтобы и самому Гисдолю стало ясно, кто из нынешней команды способен играть так, как они с Ральфом Рангником хотят, а кто — нет.

Но насколько же такой сценарий игры «Локо» — «Галатасарай» был предсказуем, когда хозяева с безумным прессингом отдали все силы в первом тайме, ничего из этого не выжали, а выпускать на замену в группу атаки Гисдолю было вообще некого! «Наелись» — и получили. Шанс на выигрыш состоял только в том, чтобы забить в первом тайме.

Травмированных в «Локо» сейчас очень много, и в заявке не было ни Анджорина, ни Камано, ни Лисаковича, ни, естественно, Зе Луиша с Антоном Миранчуком. Тогда как у турок в резерве оставался целый отряд качественных свежих игроков, двое из которых, Моруцан и именинник Актюркоглу, всё и решили, когда основа «Локо» уже не могла стоять на ногах.

Тот же Бека-Бека, в первом тайме игравший прилично и выходивший из сложных ситуаций, к концу не мог отдать ни одного точного паса. Но вот почему в этом случае нельзя было выпустить того же Куликова — не понимаю.

Обвинять в чем-то Гисдоля, возглавившего команду неделю назад, глупо. Сильнейших из тех, кто имелся в наличии, на поле он выставил — правда, без расчета, что делать дальше. Как будто с Николичем, при котором «Локо» не выиграл в еврокубках ни одного матча из восьми, футбол в начале ЛЕ был лучше. «Марселю» точно так же должны были проигрывать, если бы не шальной удар Анджорина, которого сейчас не было. А с «Лацио» — вообще без вариантов. Что за такой срок тренер мог поменять?

Может, правда, стоило как-то распределить лучших игроков по таймам, оставив кого-то как джокера? Сделать так, чтобы было хоть кем-то усиливать игру во втором тайме? Или не играть в настолько энергозатратный футбол весь первый тайм? Но у них с Рангником есть своя философия, и где ее внедрять, если не в еврокубках?

«Галатасарай» сделал пять замен, «Локомотив» — одну. И та — защитника на защитника в самом конце игры. Мне не очень понятно, почему, например, нельзя было освежить фланг атаки хоть и переделанным в последнее время в латераля, но еще не так давно игравшим вингером Рыбчинским. Может, это и не усиление, но обновление — на поле появился бы свежий футболист. А так не было никого.

Так или иначе, все по делу. 0-5 в створ, ноль голевых моментов у «Локо». С начала второго тайма стало понятно, что красно-зелёные задыхаются, начинают допускать моменты у своих ворот — чего до перерыва не было и близко. Гильерме вытащил пару сумасшедших мячей, но этого не хватило. И не могло хватить.

Фатих Терим, кадровый ресурс у которого был намного больше, на своём огромном опыте грамотно его распределил, после 75-й с помощью свежих парней начал играть в другой футбол против обессилевшего соперника — и заслуженно выиграл.

Тем не менее мне все больше нравятся Константин Марадишвили и Наир Тикнизян. У них определённо есть потенциал, чтобы играть в современный футбол и расти — как в мастерстве, так и в стоимости. И вообще, нельзя сказать, что это было депрессивное зрелище. Но его результат был достаточно предсказуем.

...А с трибуны на это смотрел Юрий Палыч Семин, которого три года назад жесточайшим образом критиковали за групповой турнир Лиги чемпионов с одной победой и пятью поражениями. Но по крайней мере «Галатасарай» с тем же Теримом он дома 2:0 обыграл.