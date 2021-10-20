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«Зенит» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 октября

17:15
Алексей Сутормин. Фото Reuters
Алексей Сутормин. Фото Reuters
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20 октября состоится очередной матч группового этапа Лиги чемпионов. В группе H сыграют «Зенит» и «Ювентус». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 22.00. Трансляцию, начиная с 21.45, покажет телеканал «Матч ТВ».

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Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Ювентус» фаворитом этой встречи.

Поставить на победу итальянской команды можно за 2.20 — это около 29% вероятности. Ничья в матче идет за 3.30 (28%). А победа «Зенита» оценивается в 3.60 (43%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Зенита» потенциальная выплата составит 3 600 рублей.

Ставка «Зенит» не проиграет" есть в линии за 1.72.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможно за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.86.

Зенит — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры