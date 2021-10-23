Кофрие — об удалении в Неаполе: «Я был обязан принести себя в жертву»
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о своем удалении в выездном матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
— Какие были эмоции после победы над «Наполи»?
— Всегда приятно выигрывать матчи такого высокого уровня. Кажется, соперники нас немного недооценили, и мы были обязаны отреагировать победой. Тем более это лидер чемпионата Италии. Но самое главное, что мы смогли подняться на второе место в группе.
— Какие были мысли после удаления?
— В футболе всегда сложно принимать ситуацию, когда ты получаешь красную карточку. Особенно обидна вторая желтая карточка. Но я был обязан принести себя в жертву на пользу команде. Иначе, думаю, мы бы пропустили и счет сравнялся бы. А так, команда отлично отреагировала, забила третий. Это был сложный момент для меня, но главное — команда выиграла.
(Антон Рассказов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/maksimiliano-kofrie-zaschitnik-spartaka-o-sebe-seme-professionalnoy-mechte-matchi-za-krasno-belyh-bolshoe-intervyu-1849283/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю