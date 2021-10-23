Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о своем удалении в выездном матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

— Какие были эмоции после победы над «Наполи»?

— Всегда приятно выигрывать матчи такого высокого уровня. Кажется, соперники нас немного недооценили, и мы были обязаны отреагировать победой. Тем более это лидер чемпионата Италии. Но самое главное, что мы смогли подняться на второе место в группе.

— Какие были мысли после удаления?

— В футболе всегда сложно принимать ситуацию, когда ты получаешь красную карточку. Особенно обидна вторая желтая карточка. Но я был обязан принести себя в жертву на пользу команде. Иначе, думаю, мы бы пропустили и счет сравнялся бы. А так, команда отлично отреагировала, забила третий. Это был сложный момент для меня, но главное — команда выиграла.

(Антон Рассказов)