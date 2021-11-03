Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Дюрица: «Локомотиву» нужно играть умно и спокойно в матче с «Галатасараем»

Дюрица рассказал об ожиданиях от матча «Локомотива» с «Галатасараем»
16:24

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался по поводу предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем».

«Локомотиву» нужно настраиваться на матч с «Галатасараем» так же, как и на последние встречи в чемпионате, которые они выиграли, нужно продолжать в том же духе. Конечно, «Галатасарай» — более сложный соперник, но все равно есть хорошие шансы набрать очки в этом матче. «Локомотиву» следует сыграть умно и спокойно, потому что «Галатасарай» играет дома, уже выиграл в прошлом матче. Железнодорожникам не стоит гореть желанием забить в первые минуты, нужно терпеть, дождаться своего момента и использовать его.

«Локомотиву» нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. «Галатасарай» — хорошая команда, но нужно настраиваться на то, что и у нее тоже бывают периоды, когда играет хорошо, а когда — с перепадами. Когда «Локомотив» будет тянуть время и ждать своего момента, то у «Галатасарая» появятся ошибки. Я играл в Турции, знаю, как они играют, когда у них не получается, они начинают нервничать, это бьет по психологии, чем нужно пользоваться», — цитирует Дюрицу ТАСС.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 октября в Турции. Начало — в 20.45 (мск). «Локомотив» с одним очком в трех матчах занимает четвертое место в таблице группы Е. «Галатасарай» с 7 очками располагается на первой позиции.

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12836439

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Репродуктивное здоровье: во сколько лучше рожать и как планировать беременность
В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были граждане трех стран
1
0