Дюрица: «Локомотиву» нужно играть умно и спокойно в матче с «Галатасараем»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался по поводу предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем».

«Локомотиву» нужно настраиваться на матч с «Галатасараем» так же, как и на последние встречи в чемпионате, которые они выиграли, нужно продолжать в том же духе. Конечно, «Галатасарай» — более сложный соперник, но все равно есть хорошие шансы набрать очки в этом матче. «Локомотиву» следует сыграть умно и спокойно, потому что «Галатасарай» играет дома, уже выиграл в прошлом матче. Железнодорожникам не стоит гореть желанием забить в первые минуты, нужно терпеть, дождаться своего момента и использовать его.

«Локомотиву» нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. «Галатасарай» — хорошая команда, но нужно настраиваться на то, что и у нее тоже бывают периоды, когда играет хорошо, а когда — с перепадами. Когда «Локомотив» будет тянуть время и ждать своего момента, то у «Галатасарая» появятся ошибки. Я играл в Турции, знаю, как они играют, когда у них не получается, они начинают нервничать, это бьет по психологии, чем нужно пользоваться», — цитирует Дюрицу ТАСС.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 4 октября в Турции. Начало — в 20.45 (мск). «Локомотив» с одним очком в трех матчах занимает четвертое место в таблице группы Е. «Галатасарай» с 7 очками располагается на первой позиции.