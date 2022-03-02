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Сегодня, 17:15

«Спартак» — «Кубань»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Кубань»
Егор Сергеев
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Кубань». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начнется игра в 18.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Спартак». На москвичей можно поставить за 1.23 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Кубани» есть в линии за 13.0 (6%).

· Ф1(-2.5) идет за 2.70

· Ф2(+2.5) за 1.43

При ставке в 1000 рублей на победу «Кубани» потенциальная выплата составит 13 000 рублей.

Ставку «Кубань» не проиграет" можно взять за 3.90.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.90. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.25. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.64.

· ТМ 0.5 — 13.5

· Обе забьют: нет — 2.44

· Точный счет: 4:1 — 12.5

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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