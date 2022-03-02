3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Кубань». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начнется игра в 18.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Спартак». На москвичей можно поставить за 1.23 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Кубани» есть в линии за 13.0 (6%).

· Ф1(-2.5) идет за 2.70

· Ф2(+2.5) — за 1.43

При ставке в 1000 рублей на победу «Кубани» потенциальная выплата составит 13 000 рублей.

Ставку «Кубань» не проиграет" можно взять за 3.90.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.90. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.25. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.64.

· ТМ 0.5 — 13.5

· Обе забьют: нет — 2.44

· Точный счет: 4:1 — 12.5