«Рубин» — «Ротор»: Лисакович в одиночку вынесет аутсайдера ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России
3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Рубин» и «Ротор». Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начнется игра в 19.00, трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 3 марта 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Рубин». На казанцев можно поставить за 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Ротора» есть в линии за 6.20 (16%).
Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.46.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.07. ТМ 2.5 можно взять за 1.75.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.14. Обратный результат есть за 1.71.
«Рубин» — «Ротор»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года
«Рубин» и «Ротор» еще не так давно играли в одной лиге — в РПЛ. В мае 2021 года волгоградцы приезжали в Казань. Тогда команды сыграли со счетом 1:1. Последняя же победа «Рубина» над «Ротором» состоялась еще в 2003 году — тогда казанцы были сильнее со счетом 3:1.
Учитывая нынешнее состояние «Ротора», трудно представить, что в гостях команда Артема Куликова сможет оказать Слуцкому достойное сопротивление. Тем более что «Ротор» проиграл шесть последних матчей, в пяти из которых пропускал минимум два мяча. Поставим на индивидуальный тотал голов «Рубина» в этой встрече больше 1.5 за 1.83.
В недавнем матче чемпионата России «Рубин» также забил два усилиями белорусского нападающего Виталия Лисоковича. Он совсем недавно пришел из ЦСКА, но зажег уже в дебютном матче за новый клуб. Ждем от него столь же яркой игры в грядущей кубковой встрече.
Также можно присмотреться к исходу «обе забьют». «Ротор» забивал в четырех своих недавних встречах, а также два раза из трех огорчал забитым голом «Рубин» за последние годы.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Ротор»
«Ротор» находится в ужасном состоянии перед встречей с «Рубином» в БЕТСИТИ Кубке России. Команда проиграла шесть своих последних матчей, а в пяти из них пропускала больше двух мячей. «Рубин» смог забить два в недавнем матче чемпионата против «Зенита». При этом сделал это один игрок — Виталий Лисакович.
Поставим на тотал «Рубина» больше 1.5 и сейчас за 1.83. Команда Слуцкого имеет все возможности без проблем пройти волгоградцев, обыграв соперника с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: ИТБ «Рубина» 1.5 за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7