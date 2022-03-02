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«Рубин» — «Ротор»: Лисакович в одиночку вынесет аутсайдера ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу «Рубин» — «Ротор»
Виталий Пудздрав
Виталий Лисакович.
Фото ФК «Рубин»
С «Зенитом» немного не хватило.

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Рубин» и «Ротор». Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начнется игра в 19.00, трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ротор
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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 3 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Рубин». На казанцев можно поставить за 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Ротора» есть в линии за 6.20 (16%).

Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.46.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.07. ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.14. Обратный результат есть за 1.71.

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«Рубин» — «Ротор»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

«Рубин» и «Ротор» еще не так давно играли в одной лиге — в РПЛ. В мае 2021 года волгоградцы приезжали в Казань. Тогда команды сыграли со счетом 1:1. Последняя же победа «Рубина» над «Ротором» состоялась еще в 2003 году — тогда казанцы были сильнее со счетом 3:1.

Учитывая нынешнее состояние «Ротора», трудно представить, что в гостях команда Артема Куликова сможет оказать Слуцкому достойное сопротивление. Тем более что «Ротор» проиграл шесть последних матчей, в пяти из которых пропускал минимум два мяча. Поставим на индивидуальный тотал голов «Рубина» в этой встрече больше 1.5 за 1.83.

В недавнем матче чемпионата России «Рубин» также забил два усилиями белорусского нападающего Виталия Лисоковича. Он совсем недавно пришел из ЦСКА, но зажег уже в дебютном матче за новый клуб. Ждем от него столь же яркой игры в грядущей кубковой встрече.

Также можно присмотреться к исходу «обе забьют». «Ротор» забивал в четырех своих недавних встречах, а также два раза из трех огорчал забитым голом «Рубин» за последние годы.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Ротор»

«Ротор» находится в ужасном состоянии перед встречей с «Рубином» в БЕТСИТИ Кубке России. Команда проиграла шесть своих последних матчей, а в пяти из них пропускала больше двух мячей. «Рубин» смог забить два в недавнем матче чемпионата против «Зенита». При этом сделал это один игрок — Виталий Лисакович.

Поставим на тотал «Рубина» больше 1.5 и сейчас за 1.83. Команда Слуцкого имеет все возможности без проблем пройти волгоградцев, обыграв соперника с крупным счетом.

Рекомендуемая ставка: ИТБ «Рубина» 1.5 за 1.84.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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