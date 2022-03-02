С «Зенитом» немного не хватило.

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Рубин» и «Ротор». Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начнется игра в 19.00, трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 3 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Рубин». На казанцев можно поставить за 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Ротора» есть в линии за 6.20 (16%).

Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.46.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.07. ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.14. Обратный результат есть за 1.71.

«Рубин» — «Ротор»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

«Рубин» и «Ротор» еще не так давно играли в одной лиге — в РПЛ. В мае 2021 года волгоградцы приезжали в Казань. Тогда команды сыграли со счетом 1:1. Последняя же победа «Рубина» над «Ротором» состоялась еще в 2003 году — тогда казанцы были сильнее со счетом 3:1.

Учитывая нынешнее состояние «Ротора», трудно представить, что в гостях команда Артема Куликова сможет оказать Слуцкому достойное сопротивление. Тем более что «Ротор» проиграл шесть последних матчей, в пяти из которых пропускал минимум два мяча. Поставим на индивидуальный тотал голов «Рубина» в этой встрече больше 1.5 за 1.83.

В недавнем матче чемпионата России «Рубин» также забил два усилиями белорусского нападающего Виталия Лисоковича. Он совсем недавно пришел из ЦСКА, но зажег уже в дебютном матче за новый клуб. Ждем от него столь же яркой игры в грядущей кубковой встрече.

Также можно присмотреться к исходу «обе забьют». «Ротор» забивал в четырех своих недавних встречах, а также два раза из трех огорчал забитым голом «Рубин» за последние годы.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Ротор»

«Ротор» находится в ужасном состоянии перед встречей с «Рубином» в БЕТСИТИ Кубке России. Команда проиграла шесть своих последних матчей, а в пяти из них пропускала больше двух мячей. «Рубин» смог забить два в недавнем матче чемпионата против «Зенита». При этом сделал это один игрок — Виталий Лисакович.

Поставим на тотал «Рубина» больше 1.5 и сейчас за 1.83. Команда Слуцкого имеет все возможности без проблем пройти волгоградцев, обыграв соперника с крупным счетом.

Рекомендуемая ставка: ИТБ «Рубина» 1.5 за 1.84.