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«А если бы «Локо» обыграл «Енисей» в кубковом матче? О чем они там думали?!» Мнение экс-президента клуба о «деле Кухты»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении КДК по «делу Кухты»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Момент матча «Локомотив» — «Енисей».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не видит повода для радости из-за того, что клубу не стали засчитывать поражение со счетом 0:3 в матче с «Химками».

Сегодня КДК РФС принял решение не присуждать «Локомотиву» поражение со счетом 0:3 за то, что в матче с «Химками» (3:2) принял участие чешский нападающий Ян Кухта.

В последней игре за «Славию» с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии форвард получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч. Ту дисквалификацию он так и не отбыл.

«Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом чешской федерации. Там нет разграничения между кубком и чемпионатом, в отличие от нас. Мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. По ней футболист должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Это был матч «Локомотив» — «Енисей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ян&nbsp;Кухта забивает победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Химок&raquo;. КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» поражение в матче чемпионата. Подробности

— А чему тут радоваться? — спрашивает Наумов. — Налицо серьезный менеджерский просчет! В клубе же должны все отслеживать: отбыл ли игрок дисквалификацию в предыдущем клубе или нет? Сейчас, как говорится, пронесло.

Но ведь что получается? Если бы «Локомотив» обыграл «Енисей» в кубковом матче, что бы тогда произошло? Кухта же играл в той встрече, хотя не должен был! Значит, железнодорожники вылетели бы из турнира. Там бы засчитали 0:3. Вот и все. Так что в любом случае допущена серьезная ошибка. Кто-то понесет за нее наказание в клубе?

Хотя и сейчас «дело Кухты» можно было развернуть по-разному. Причем тут кубковый турнир? И фактически же Кухта дисквалификацию не отбыл... Так что есть вопросы. И я бы не удивился, если бы «Локомотив» наказали за игру с «Химками». Москвичам, откровенно говоря, просто повезло. Довольно гуманное принято решение.

Ян&nbsp;Кухта (в&nbsp;центре) приносит &laquo;Локомотиву&raquo; победу. Или поражение?

К сожалению, этот случай органично вписывается в то, что вообще сейчас происходит в «Локомотиве». Все это звенья одной цепи.
Пора уже навести порядок в клубе. Ушел Рангник, уехал Гисдоль. Зачем нужно держать немецких специалистов? Кто-нибудь знает, что из себя представляет тренер Марвин Комппер? Ну что это такое?

Надеюсь, руководство РЖД наконец обратит внимание на все эти «дела». Это же огромные деньги корпорации. Всем уже видно, какие ошибки допущены. Я об этом, кстати, сразу говорил.

Получится ли из Лоськова главный тренер? Мне трудно о нем судить как о специалисте. Но вот человек он порядочный и глубоко интеллигентный. Вообще я считаю, что в систему клуба надо вернуть бывших игроков и тренеров «Локо». Чтобы они заняли там все должности. От детского тренера до спортивного директора. Харлачев, Билялетдиновы, Евсеев, Пашинин, Черевченко, Маминов... Представляете, какая бригада подбирается вместо этих немцев?

Юрий Семин. Гисдоль сбежал, не попрощавшись, Семин вернулся из Испании в Москву. «Локо», пора его возвращать!

Почему бы Юрия Палыча Семина не назначить главным тренером? Я же с ним на связи. Он такой живчик! Его время еще точно не ушло. Очень энергичный. Сегодня он в Марбелье, завтра уже в Москве, послезавтра еще где-то. Очень легкий на подъем, держит руку на пульсе. В «Локо» он бы спокойно поработал и мог бы выстроить там тренерскую пирамиду, систему.

Не знаю, что должно послужить толчком к переменам в «Локо». Столько уже поводов было... Но решения никто не принял. Все программы и траты оказались фантомом. Мы остались у разбитого корыта. Мне сейчас уже неинтересно смотреть матчи этой команды. Там ничего локомотивского не осталось. Так больно за этим наблюдать... Вы только не подумайте, что я желаю железнодорожникам поражений. Но перспективы, увы, очень туманные.

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БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Ян Кухта
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 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
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 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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Н. Новгород – Урал
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 - : -
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 - : -
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Ахмат – Уфа
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