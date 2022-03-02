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Сегодня, 15:15

«Сочи» — ЦСКА: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 2 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка России по футболу «Сочи» — ЦСКА
Матвей Леонов
Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

2 марта 2022 года ЦСКА отправится в гости к «Сочи» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча между ними пройдет на стадионе «Фишт». Начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи коллектив Федотова. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.55 — это около 38% вероятности. Триумф ЦСКА доступен за 2.70 (35%), а ничья — за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Сочи» выйти в 1/4 финала оцениваются коэффициентом 1.86, а ЦСКА — 1.94.

Ф1(0) идет за 1.85, а Ф2(0) — за 1.95.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Шансы «Сочи» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.22.

Уверены, что ЦСКА забьет больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 2.30.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться дважды минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 5.80.

Ждете, что в матче будет быстрое взятие ворот? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.40;

· 1:0 — 8.60;

· 0:1 — 8.90.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
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БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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