2 марта 2022 года ЦСКА отправится в гости к «Сочи» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча между ними пройдет на стадионе «Фишт». Начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи коллектив Федотова. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.55 — это около 38% вероятности. Триумф ЦСКА доступен за 2.70 (35%), а ничья — за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Сочи» выйти в 1/4 финала оцениваются коэффициентом 1.86, а ЦСКА — 1.94.

Ф1(0) идет за 1.85, а Ф2(0) — за 1.95.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Шансы «Сочи» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.22.

Уверены, что ЦСКА забьет больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 2.30.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться дважды минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 5.80.

Ждете, что в матче будет быстрое взятие ворот? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.40;

· 1:0 — 8.60;

· 0:1 — 8.90.