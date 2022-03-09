Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:10

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Крачковского в «Кайрат»

Полузащитник ЦСКА Крачковский перешел в казахстанский «Кайрат»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Антон Крачковский перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает пресс-служба московского клуба.

В первой части сезона-2021/22 19-летний россиянин выступал за московский «Кайрат». Полузащитник забил один мяч и отдал пять результативных передач в 23 матчах.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

Крачковский является воспитанником ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 225 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Кайрат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
Кабелла: «Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года»
Acool: «Соболев очень хорош как в реальном, так и в виртуальном футболе»
Дивеев — один из лучших в ЦСКА после рестарта сезона. В чем он прибавил при Березуцких
Гисдоль сбежал, не попрощавшись, Семин вернулся из Испании в Москву. «Локо», пора его возвращать!
Николсон, Юри Алберто и два футболиста «Енисея» вошли в символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Дюпин: «Игроки «Рубина» успокоились после второго гола и контролировали концовку матча»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Кабелла: «Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года»
Acool: «Соболев очень хорош как в реальном, так и в виртуальном футболе»
«Краснодар» объявил о разрыве контракта с Кабелла
РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром»
Федор Смолов после перехода в «Динамо» признался, что Сандро Шварц его удивил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме назвали истерией заявление УАФ о лишении Тимощука тренерской лицензии

Глава департамента судейства РФС Перейра объяснил, почему уехал из России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости