ЦСКА объявил о переходе полузащитника Крачковского в «Кайрат»

Полузащитник ЦСКА Антон Крачковский перешел в казахстанский «Кайрат», сообщает пресс-служба московского клуба.

В первой части сезона-2021/22 19-летний россиянин выступал за московский «Кайрат». Полузащитник забил один мяч и отдал пять результативных передач в 23 матчах.

Крачковский является воспитанником ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 225 тысяч евро.