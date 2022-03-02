Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» — «Норвич» 2 марта

2 марта 2022 года «Ливерпуль» сыграет дома против «Норвич Сити» в 1/8 финала Кубка Англии. Встреча между ними пройдет на стадионе «Энфилд». Начало — в 23.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуль» считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Поставить на победу команды Клоппа можно за 1.19 — это около 81% вероятности. Успех «Норвич Сити» оценивается коэффициентом 16.0 (6%), а ничья — 7.50 (13%).

Проход «Ливерпуля» в четвертьфинал турнира доступен за 1.08. Аналогичный выбор в пользу «Норвич Сити» оценивается котировкой 8.10.

Поставить на то, что «Норвич Сити» не проиграет, можно за 4.70.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч:

· Ф1(-2) идет за 1.80, а Ф2(+2) — за 2.00;

· Ф1(-2.5) идет за 2.24, а Ф2(+2.5) — за 1.60;

· Ф1(-3) идет за 3.20, а Ф2(+3) — за 1.33.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.00, а ТМ 3.5 — за 1.82.

Сделать ставку на «обе забьют» вы можете за 1.96. Обратный исход доступен за 1.79.

Шансы «Ливерпуля» отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 1.72.

Уверены, что «Норвич Сити» способен забить свыше гола? ИТБ2(1.5) доступен за 4.90.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:0 — коэффициент 6.20.