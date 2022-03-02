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Сегодня, 19:15

«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз на матч Кубка Англии 2 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» — «Норвич» 2 марта
Виталий Пудздрав
Фабиньо.
Фото Reuters

2 марта 2022 года «Ливерпуль» сыграет дома против «Норвич Сити» в 1/8 финала Кубка Англии. Встреча между ними пройдет на стадионе «Энфилд». Начало — в 23.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуль» считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Поставить на победу команды Клоппа можно за 1.19 — это около 81% вероятности. Успех «Норвич Сити» оценивается коэффициентом 16.0 (6%), а ничья — 7.50 (13%).

Проход «Ливерпуля» в четвертьфинал турнира доступен за 1.08. Аналогичный выбор в пользу «Норвич Сити» оценивается котировкой 8.10.

Поставить на то, что «Норвич Сити» не проиграет, можно за 4.70.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч:

· Ф1(-2) идет за 1.80, а Ф2(+2) — за 2.00;

· Ф1(-2.5) идет за 2.24, а Ф2(+2.5) — за 1.60;

· Ф1(-3) идет за 3.20, а Ф2(+3) — за 1.33.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.00, а ТМ 3.5 — за 1.82.

Сделать ставку на «обе забьют» вы можете за 1.96. Обратный исход доступен за 1.79.

Шансы «Ливерпуля» отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 1.72.

Уверены, что «Норвич Сити» способен забить свыше гола? ИТБ2(1.5) доступен за 4.90.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:0 — коэффициент 6.20.

Англия. Кубок. 1/8 финала
02 мар, 23:15. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Норвич
Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Норвич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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