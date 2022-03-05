Дивеев — один из лучших в ЦСКА после рестарта сезона. В чем он прибавил при Березуцких
«У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса», — так рассуждал Василий Березуцкий после вылета сборной России с Евро-2020. Для Дивеева турнир действительно сложился неплохо — Игорь играл уверенно, четко выполнял установки тренерского штаба и не допускал грубых ошибок. Летом даже поползли слухи о возможном трансфере в Европу, но ЦСКА так и не поступило официальных предложений, и центрбек остался в Москве.
В РПЛ до зимней паузы Дивеев продолжал держать уровень. Под руководством Алексея Березуцкого защитник прогрессировал от игры к игре, становясь реальным лидером ЦСКА: например, за первые 18 туров РПЛ армейцы позволили создать соперникам моментов на 23,5 xG, а пропустили всего 16 мячей, — это результат не только действий обороны в целом, но и Дивеева лично. Первый козырь Игоря — умение вести единоборства. В среднем за матч центрбек выигрывает их по 4,2 раза. Причем речь здесь идет не только о верховых дуэлях — защитник может качественно бороться за позицию.
Огромные габариты (рост — 193 см) позволяют Дивееву оттеснять соперников от мяча и укрывать его корпусом, при этом не вступая в отбор. Фишка Игоря — действовать в единоборствах чуть-чуть с опозданием. Обычно нападающие, играя по одному из центральных защитников, при передаче ориентируются на мяч и не вступают в борьбу заранее. Дивеев же ждет, пока пас дойдет до адресата, и только потом вступает в контакт. Благодаря этому Игорь успевает понять, куда приблизительно произойдет отскок, развернуться в нужную сторону и заблокировать его.
Второй развитый скил центрбека — адаптация к меняющимся партнерам в защите. Преимущественно это касается их взаимодействия при начале позиционных атак. Дивеев приспосабливается к передачам не в темп и неверным действиям при подстраховке, делая ставку на продвижение мяча вперед даже при помарках в переходных фазах.
Но во время зимнего перерыва у Игоря внезапно произошел спад. В первом же матче против «Дюделанжа» (0:1), делая передачу через центр, защитник красно-синих махнул мимо мяча, и соперник легко реализовал выход один на один. В следующих трех встречах Дивеев больше не выходил на поле с первых минут. С одной стороны, можно сделать скидку на длительное отсутствие игровой практики после отпуска. С другой, тренерскому штабу важно не дать психологически усугубить ситуацию из-за ошибки. Вновь Игорь появился в стартовом составе ЦСКА в матчах с «Мурсией» и «Рубином». В этих встречах Дивеев набрал неплохую форму и доказал, что готов вернуться в основу.
Со «Спартаком» Игорь выступил далеко не идеально (именно после ошибок Дивеева у Промеса и Зобнина возникли моменты у ворот ЦСКА), но со своей задачей на матч — блокировать попытки красно-белых дезориентировать соперника частыми передачами внутрь штрафной — справился. В игре с «Сочи» центрбек смотрелся гораздо солиднее: за полчаса забил южанам два мяча, принеся ЦСКА победу.
Примечательно, что оба гола получились похожими до степени смешения: и в одном, и в другом случае подача от углового фланга шла на дальнюю штангу в исполнении Языджи.
Кажется, главная причина выхода Дивеева из неожиданного микрокризиса — братья Березуцкие. С ними, по слухам, очень легко найти общий язык. Сказывается и общая с Игорем позиция центрального защитника, на которой они выступали во время своей игроцкой карьеры, а также небольшая по меркам футбола разница в возрасте между защитником и коучами.
«Алексей Владимирович — главный тренер, он больше говорит, как действовать нападающим, и глобально об игре команды. Василий Владимирович работает с защитниками, подсказывает, как лучше сыграть в разных ситуациях. Василий Владимирович подкидывает немножко шуточек. Когда ты выходишь на тренировку, у тебя нет сил, ты уставший, а он скажет что-нибудь в своем стиле. Мы будто заводимся чуть-чуть: эмоций больше, усталость пропадает», — рассказывал Дивеев.
Игорь — один из лучших игроков ЦСКА после рестарта сезона. Благодаря помощи тренерского штаба он снова обрел себя и весной должен проявить свои лидерские качества.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7