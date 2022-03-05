«СЭ» — о прогрессе защитника сборной России.

«У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса», — так рассуждал Василий Березуцкий после вылета сборной России с Евро-2020. Для Дивеева турнир действительно сложился неплохо — Игорь играл уверенно, четко выполнял установки тренерского штаба и не допускал грубых ошибок. Летом даже поползли слухи о возможном трансфере в Европу, но ЦСКА так и не поступило официальных предложений, и центрбек остался в Москве.

В РПЛ до зимней паузы Дивеев продолжал держать уровень. Под руководством Алексея Березуцкого защитник прогрессировал от игры к игре, становясь реальным лидером ЦСКА: например, за первые 18 туров РПЛ армейцы позволили создать соперникам моментов на 23,5 xG, а пропустили всего 16 мячей, — это результат не только действий обороны в целом, но и Дивеева лично. Первый козырь Игоря — умение вести единоборства. В среднем за матч центрбек выигрывает их по 4,2 раза. Причем речь здесь идет не только о верховых дуэлях — защитник может качественно бороться за позицию.

Огромные габариты (рост — 193 см) позволяют Дивееву оттеснять соперников от мяча и укрывать его корпусом, при этом не вступая в отбор. Фишка Игоря — действовать в единоборствах чуть-чуть с опозданием. Обычно нападающие, играя по одному из центральных защитников, при передаче ориентируются на мяч и не вступают в борьбу заранее. Дивеев же ждет, пока пас дойдет до адресата, и только потом вступает в контакт. Благодаря этому Игорь успевает понять, куда приблизительно произойдет отскок, развернуться в нужную сторону и заблокировать его.

Второй развитый скил центрбека — адаптация к меняющимся партнерам в защите. Преимущественно это касается их взаимодействия при начале позиционных атак. Дивеев приспосабливается к передачам не в темп и неверным действиям при подстраховке, делая ставку на продвижение мяча вперед даже при помарках в переходных фазах.

Но во время зимнего перерыва у Игоря внезапно произошел спад. В первом же матче против «Дюделанжа» (0:1), делая передачу через центр, защитник красно-синих махнул мимо мяча, и соперник легко реализовал выход один на один. В следующих трех встречах Дивеев больше не выходил на поле с первых минут. С одной стороны, можно сделать скидку на длительное отсутствие игровой практики после отпуска. С другой, тренерскому штабу важно не дать психологически усугубить ситуацию из-за ошибки. Вновь Игорь появился в стартовом составе ЦСКА в матчах с «Мурсией» и «Рубином». В этих встречах Дивеев набрал неплохую форму и доказал, что готов вернуться в основу.

Со «Спартаком» Игорь выступил далеко не идеально (именно после ошибок Дивеева у Промеса и Зобнина возникли моменты у ворот ЦСКА), но со своей задачей на матч — блокировать попытки красно-белых дезориентировать соперника частыми передачами внутрь штрафной — справился. В игре с «Сочи» центрбек смотрелся гораздо солиднее: за полчаса забил южанам два мяча, принеся ЦСКА победу.

Примечательно, что оба гола получились похожими до степени смешения: и в одном, и в другом случае подача от углового фланга шла на дальнюю штангу в исполнении Языджи.

Кажется, главная причина выхода Дивеева из неожиданного микрокризиса — братья Березуцкие. С ними, по слухам, очень легко найти общий язык. Сказывается и общая с Игорем позиция центрального защитника, на которой они выступали во время своей игроцкой карьеры, а также небольшая по меркам футбола разница в возрасте между защитником и коучами.

«Алексей Владимирович — главный тренер, он больше говорит, как действовать нападающим, и глобально об игре команды. Василий Владимирович работает с защитниками, подсказывает, как лучше сыграть в разных ситуациях. Василий Владимирович подкидывает немножко шуточек. Когда ты выходишь на тренировку, у тебя нет сил, ты уставший, а он скажет что-нибудь в своем стиле. Мы будто заводимся чуть-чуть: эмоций больше, усталость пропадает», — рассказывал Дивеев.

Игорь — один из лучших игроков ЦСКА после рестарта сезона. Благодаря помощи тренерского штаба он снова обрел себя и весной должен проявить свои лидерские качества.