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5 марта, 16:15

Дивеев — один из лучших в ЦСКА после рестарта сезона. В чем он прибавил при Березуцких

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил два гола в ворота «Сочи» в матче БЕТСИТИ Кубка России
Матвей Морозов
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» — о прогрессе защитника сборной России.

«У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса», — так рассуждал Василий Березуцкий после вылета сборной России с Евро-2020. Для Дивеева турнир действительно сложился неплохо — Игорь играл уверенно, четко выполнял установки тренерского штаба и не допускал грубых ошибок. Летом даже поползли слухи о возможном трансфере в Европу, но ЦСКА так и не поступило официальных предложений, и центрбек остался в Москве.

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В РПЛ до зимней паузы Дивеев продолжал держать уровень. Под руководством Алексея Березуцкого защитник прогрессировал от игры к игре, становясь реальным лидером ЦСКА: например, за первые 18 туров РПЛ армейцы позволили создать соперникам моментов на 23,5 xG, а пропустили всего 16 мячей, — это результат не только действий обороны в целом, но и Дивеева лично. Первый козырь Игоря — умение вести единоборства. В среднем за матч центрбек выигрывает их по 4,2 раза. Причем речь здесь идет не только о верховых дуэлях — защитник может качественно бороться за позицию.

Огромные габариты (рост — 193 см) позволяют Дивееву оттеснять соперников от мяча и укрывать его корпусом, при этом не вступая в отбор. Фишка Игоря — действовать в единоборствах чуть-чуть с опозданием. Обычно нападающие, играя по одному из центральных защитников, при передаче ориентируются на мяч и не вступают в борьбу заранее. Дивеев же ждет, пока пас дойдет до адресата, и только потом вступает в контакт. Благодаря этому Игорь успевает понять, куда приблизительно произойдет отскок, развернуться в нужную сторону и заблокировать его.

Второй развитый скил центрбека — адаптация к меняющимся партнерам в защите. Преимущественно это касается их взаимодействия при начале позиционных атак. Дивеев приспосабливается к передачам не в темп и неверным действиям при подстраховке, делая ставку на продвижение мяча вперед даже при помарках в переходных фазах.

Но во время зимнего перерыва у Игоря внезапно произошел спад. В первом же матче против «Дюделанжа» (0:1), делая передачу через центр, защитник красно-синих махнул мимо мяча, и соперник легко реализовал выход один на один. В следующих трех встречах Дивеев больше не выходил на поле с первых минут. С одной стороны, можно сделать скидку на длительное отсутствие игровой практики после отпуска. С другой, тренерскому штабу важно не дать психологически усугубить ситуацию из-за ошибки. Вновь Игорь появился в стартовом составе ЦСКА в матчах с «Мурсией» и «Рубином». В этих встречах Дивеев набрал неплохую форму и доказал, что готов вернуться в основу.

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Со «Спартаком» Игорь выступил далеко не идеально (именно после ошибок Дивеева у Промеса и Зобнина возникли моменты у ворот ЦСКА), но со своей задачей на матч — блокировать попытки красно-белых дезориентировать соперника частыми передачами внутрь штрафной — справился. В игре с «Сочи» центрбек смотрелся гораздо солиднее: за полчаса забил южанам два мяча, принеся ЦСКА победу.

Примечательно, что оба гола получились похожими до степени смешения: и в одном, и в другом случае подача от углового фланга шла на дальнюю штангу в исполнении Языджи.

Кажется, главная причина выхода Дивеева из неожиданного микрокризиса — братья Березуцкие. С ними, по слухам, очень легко найти общий язык. Сказывается и общая с Игорем позиция центрального защитника, на которой они выступали во время своей игроцкой карьеры, а также небольшая по меркам футбола разница в возрасте между защитником и коучами.

«Алексей Владимирович — главный тренер, он больше говорит, как действовать нападающим, и глобально об игре команды. Василий Владимирович работает с защитниками, подсказывает, как лучше сыграть в разных ситуациях. Василий Владимирович подкидывает немножко шуточек. Когда ты выходишь на тренировку, у тебя нет сил, ты уставший, а он скажет что-нибудь в своем стиле. Мы будто заводимся чуть-чуть: эмоций больше, усталость пропадает», — рассказывал Дивеев.

Игорь — один из лучших игроков ЦСКА после рестарта сезона. Благодаря помощи тренерского штаба он снова обрел себя и весной должен проявить свои лидерские качества.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Нижний Новгород
Голы
Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Набабкин, 85) Фукс (Эджуке, 57) Дивеев Карраскаль (Ахметов, 75) Дзагоев (Зайнутдинов, 46) Гбамен Медина (Яковлев, 57) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Ткачук, 89) Гоцук Ларсен Кравцов Калинский Стоцкий Эннин (Берковский, 74) Милсон (Масоэро, 45+3)
Предупреждения
Карраскаль 44’, Юсуф Языджи 60’  -  Ларсен 31’
Удаления
Кечкеш 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

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19%

1.46

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16%

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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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