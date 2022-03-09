Кабелла: «Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года»

Полузащитник Реми Кабелла прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром».

«Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года, — написал Кабелла в Instagram. — Я благодарю всех в клубе за то, что они помогали мне каждый день. Спасибо всем игрокам, спасибо всем болельщикам, спасибо руководителям и президенту за доверие. Всем сердцем с вами. Я люблю вас».

Сегодня, 9 марта, краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

32-летний француз перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На его счету 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «быков».