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Сегодня, 16:30

Кабелла: «Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года»

Кабелла прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник Реми Кабелла прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром».

«Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года, — написал Кабелла в Instagram. — Я благодарю всех в клубе за то, что они помогали мне каждый день. Спасибо всем игрокам, спасибо всем болельщикам, спасибо руководителям и президенту за доверие. Всем сердцем с вами. Я люблю вас».

Публикация от Remy Cabella? (@remycabella)

Сегодня, 9 марта, краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

32-летний француз перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На его счету 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «быков».

Источник: https://www.instagram.com/p/Ca4kczbK-Ak/
Реми Кабелла
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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26.02 19:00
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 - : -
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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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