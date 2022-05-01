Московский «Спартак» 1 мая 2022 года в 27-м туре РПЛ попробует порадовать фанатов победой над «Крыльями Советов». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 14.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 13.55. Главный арбитр матча — Евгений Турбин.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящем матче победит «Спартак». На его успех можно поставить с коэффициентом 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.30 (30%), а триумф «Крыльев Советов» — 4.10 (21%).

Красно-белые выиграли у самарцев шесть последних матчей. Со ставки в 1000 рублей в случае очередной победы «Спартака» выигрыш составит 2 040 рублей.

Если вы убеждены, что гости не проиграют, на Х2 можно поставить за 1.83.

Аналитики не верят, что матч получится результативным. Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.10, а ТМ 2.5 оценили коэффициентом 1.79. «Обе забьют» идет за приятные 1.94.

В игре с «Ростовом» «Спартак» дважды пропустил с пенальти. На очередной 11-метровый во встрече с участием красно-белых можно поставить за 2.35. На удаление коэффициент немного выше — 2.95.

Наиболее вероятный итоговый счет — 1:0 в пользу хозяев, он доступен за 6.30.