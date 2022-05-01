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«Спартак» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 1 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия («Спартак»).
Фото Global Look Press

Московский «Спартак» 1 мая 2022 года в 27-м туре РПЛ попробует порадовать фанатов победой над «Крыльями Советов». Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 14.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 13.55. Главный арбитр матча — Евгений Турбин.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящем матче победит «Спартак». На его успех можно поставить с коэффициентом 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.30 (30%), а триумф «Крыльев Советов» — 4.10 (21%).

Красно-белые выиграли у самарцев шесть последних матчей. Со ставки в 1000 рублей в случае очередной победы «Спартака» выигрыш составит 2 040 рублей.

Если вы убеждены, что гости не проиграют, на Х2 можно поставить за 1.83.

Аналитики не верят, что матч получится результативным. Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.10, а ТМ 2.5 оценили коэффициентом 1.79. «Обе забьют» идет за приятные 1.94.

Леон Классен (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белым будет трудно оторваться от зоны вылета

В игре с «Ростовом» «Спартак» дважды пропустил с пенальти. На очередной 11-метровый во встрече с участием красно-белых можно поставить за 2.35. На удаление коэффициент немного выше — 2.95.

Наиболее вероятный итоговый счет — 1:0 в пользу хозяев, он доступен за 6.30.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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 - : -
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