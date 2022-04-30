Одна из главных игр 34-го тура чемпионата Испании — схватка «Атлетика» и «Атлетико» на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — небольшой фаворит. Победу «Атлетико» можно взять с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности. На успех «Атлетика» и ничью предложена одинаковая котировка 3.10 (31%).

Ставка в 1 000 рублей на гостей при благоприятном исходе принесет выплату 2 550 рублей.

Самый вероятный исход встречи — ничья 1:1, котировка — 5.90. Чуть дороже оценена минимальная победа мадридцев (1:0) — 6.30. Поставить на успех басков с таким же счетом можно за 7.00.

Для интереса можно взять один из многочисленных вариантов результата с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.60, Ф2(+1.5) — за 1.11;

• Ф1(+1.5) предложен за 1.16, Ф2(-1.5) — за 5.30.

В первом круге команды сыграли по нулям. Тотал больше 1.5 гола на предстоящий матч открыт с коэффициентом 1.45, меньше — за 2.75. Если верите в более открытую игру, берите тотал больше 3.5 мяча за 4.50, обратная ставка оценена котировкой 1.20.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять с коэффициентом 3.10, меньше — за 1.38. У «Атлетико» эта линия оценена в 2.70 и 1.47 соответственно.

На игру предложена широкая линия интересных комбинированных ставок. Например, взять «обе забьют и ТБ 2.5 гола» можно с привлекательной котировкой 2.65, обратная ставка доступна за 1.44.