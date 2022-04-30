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Сегодня, 19:15

«Атлетик» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетик» — «Атлетико» 30 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Стефан Савич («Атлетико»).
Фото Global Look Press

Одна из главных игр 34-го тура чемпионата Испании — схватка «Атлетика» и «Атлетико» на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Атлетико

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — небольшой фаворит. Победу «Атлетико» можно взять с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности. На успех «Атлетика» и ничью предложена одинаковая котировка 3.10 (31%).

Ставка в 1 000 рублей на гостей при благоприятном исходе принесет выплату 2 550 рублей.

Самый вероятный исход встречи — ничья 1:1, котировка — 5.90. Чуть дороже оценена минимальная победа мадридцев (1:0) — 6.30. Поставить на успех басков с таким же счетом можно за 7.00.

Для интереса можно взять один из многочисленных вариантов результата с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 6.60, Ф2(+1.5) — за 1.11;

• Ф1(+1.5) предложен за 1.16, Ф2(-1.5) — за 5.30.

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В первом круге команды сыграли по нулям. Тотал больше 1.5 гола на предстоящий матч открыт с коэффициентом 1.45, меньше — за 2.75. Если верите в более открытую игру, берите тотал больше 3.5 мяча за 4.50, обратная ставка оценена котировкой 1.20.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять с коэффициентом 3.10, меньше — за 1.38. У «Атлетико» эта линия оценена в 2.70 и 1.47 соответственно.

На игру предложена широкая линия интересных комбинированных ставок. Например, взять «обе забьют и ТБ 2.5 гола» можно с привлекательной котировкой 2.65, обратная ставка доступна за 1.44.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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