«Атлетик» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Одна из главных игр 34-го тура чемпионата Испании — схватка «Атлетика» и «Атлетико» на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — небольшой фаворит. Победу «Атлетико» можно взять с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности. На успех «Атлетика» и ничью предложена одинаковая котировка 3.10 (31%).
Ставка в 1 000 рублей на гостей при благоприятном исходе принесет выплату 2 550 рублей.
Самый вероятный исход встречи — ничья 1:1, котировка — 5.90. Чуть дороже оценена минимальная победа мадридцев (1:0) — 6.30. Поставить на успех басков с таким же счетом можно за 7.00.
Для интереса можно взять один из многочисленных вариантов результата с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 6.60, Ф2(+1.5) — за 1.11;
• Ф1(+1.5) предложен за 1.16, Ф2(-1.5) — за 5.30.
В первом круге команды сыграли по нулям. Тотал больше 1.5 гола на предстоящий матч открыт с коэффициентом 1.45, меньше — за 2.75. Если верите в более открытую игру, берите тотал больше 3.5 мяча за 4.50, обратная ставка оценена котировкой 1.20.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять с коэффициентом 3.10, меньше — за 1.38. У «Атлетико» эта линия оценена в 2.70 и 1.47 соответственно.
На игру предложена широкая линия интересных комбинированных ставок. Например, взять «обе забьют и ТБ 2.5 гола» можно с привлекательной котировкой 2.65, обратная ставка доступна за 1.44.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0