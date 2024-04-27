Джикия вряд ли сыграет с «Локомотивом», футболист продолжает восстановление

Как стало известно «СЭ», капитан московского «Спартака» Георгий Джикия с большой долей вероятности не сможет принять участие в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» в воскресенье 28 апреля. Футболист продолжает восстановление.

Ранее в четверг руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Джикии в заявке на матч с ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ микроповреждением.

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.