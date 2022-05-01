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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 1 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль, (ЦСКА).
Фото Global Look Press

1 мая 2022 года «Ахмат» на домашней «Ахмат Арене» попробует прервать семиматчевую серию без побед. Игра с ЦСКА стартует в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется за пять минут до стартового свистка.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев небольшим фаворитом. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 2.35, это около 41% вероятности. Успех «Ахмата» оценен котировкой 3.00 (33%), ничья — 3.60 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу армейцев в случае успешного исхода принесет ее автору 2 350 рублей.

В первом круге армейцы разделались с грозненцами 2:0. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять с коэффициентом 2.28, меньше идет за 1.63. У «Ахмата» эта линия предложена с котировками 2.70 и 1.46 соответственно.

Общий тотал больше 1.5 мяча идет за 1.32, меньше — за 3.40.

Линия «обе забьют» доступна за 1.82, противоположная ставка — за 2.00.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход встречи — ничья 1:1 с коэффициентом 6.30.

Алексей Березуцкий (ЦСКА). «Ахмат» — ЦСКА: команда Березуцкого продолжит погоню за «Динамо»?

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

«Ахмат» ужасен в последние месяцы: не побеждает в РПЛ на протяжении семи игр, в которых потерпел пять поражений. Но ЦСКА тоже не в лучшем состоянии. После мощного начала весенней части сезона армейцы сбавили — выиграли только раз в четырех последних турах. При этом они всегда удачно выступают в Грозном и проиграть не должны.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.42.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

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 11
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Далер Кузяев

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Краснодар

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Спартак

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Краснодар

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