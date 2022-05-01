1 мая 2022 года «Ахмат» на домашней «Ахмат Арене» попробует прервать семиматчевую серию без побед. Игра с ЦСКА стартует в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется за пять минут до стартового свистка.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев небольшим фаворитом. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 2.35, это около 41% вероятности. Успех «Ахмата» оценен котировкой 3.00 (33%), ничья — 3.60 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу армейцев в случае успешного исхода принесет ее автору 2 350 рублей.

В первом круге армейцы разделались с грозненцами 2:0. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола на предстоящий матч можно взять с коэффициентом 2.28, меньше идет за 1.63. У «Ахмата» эта линия предложена с котировками 2.70 и 1.46 соответственно.

Общий тотал больше 1.5 мяча идет за 1.32, меньше — за 3.40.

Линия «обе забьют» доступна за 1.82, противоположная ставка — за 2.00.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход встречи — ничья 1:1 с коэффициентом 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

«Ахмат» ужасен в последние месяцы: не побеждает в РПЛ на протяжении семи игр, в которых потерпел пять поражений. Но ЦСКА тоже не в лучшем состоянии. После мощного начала весенней части сезона армейцы сбавили — выиграли только раз в четырех последних турах. При этом они всегда удачно выступают в Грозном и проиграть не должны.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.42.