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«Спартак» — «Енисей»: прогноз Титова на матч БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

«Спартак» и «Енисей» 11 мая 2022 года сыграют в Москве в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. В 19.00 стартуют прямые эфиры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев увесистыми фаворитами матча. Коэффициент на победу «Спартака» в основное время — 1.44, то есть около 68% вероятности. Виктория «Енисея» доступна за 7.00 (13%). Ничья предложена с котировкой 5.00 (19%).

Мнением об исходе поединка поделился легенда и бывший капитан «Спартака» Егор Титов. Он считает, что красно-белые убедительно сыграют против клуба из ФНЛ и выйдут в финал.

«Енисей» преподнес массу сенсаций. Обыграл на выезде «Локомотив», потом дома победил «Рубин». Впереди сложный полуфинал против «Спартака», который давно не выигрывал Кубок России. В последний раз это было в 2003 году еще с моим участием. В следующем году будет юбилей — 20 лет без победы в Кубке России. Есть шанс многое изменить.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» Ваноли почувствовал вкус побед и без проблем ворвется в финал БЕТСИТИ Кубка России

Думаю, болельщики простят команде ужасный сезон, если она выйдет в финал и потом выиграет БЕТСИТИ Кубок России. Мне кажется, дома обязательно надо побеждать и выходить в финал, тем более что в соперниках не команда РПЛ, а из ФНЛ. В этом матче очень хорошая ставка — победа «Спартака» с форой (-1)", — цитирует Титова «Рейтинг Букмекеров».

Взять ставку на победу «Спартака» с форой (-1) можно за коэффициент 1.69.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Енисей»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 11 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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