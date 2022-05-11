«Спартак» и «Енисей» 11 мая 2022 года сыграют в Москве в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Игра на «Открытие Банк Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. В 19.00 стартуют прямые эфиры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев увесистыми фаворитами матча. Коэффициент на победу «Спартака» в основное время — 1.44, то есть около 68% вероятности. Виктория «Енисея» доступна за 7.00 (13%). Ничья предложена с котировкой 5.00 (19%).

Мнением об исходе поединка поделился легенда и бывший капитан «Спартака» Егор Титов. Он считает, что красно-белые убедительно сыграют против клуба из ФНЛ и выйдут в финал.

«Енисей» преподнес массу сенсаций. Обыграл на выезде «Локомотив», потом дома победил «Рубин». Впереди сложный полуфинал против «Спартака», который давно не выигрывал Кубок России. В последний раз это было в 2003 году еще с моим участием. В следующем году будет юбилей — 20 лет без победы в Кубке России. Есть шанс многое изменить.

Думаю, болельщики простят команде ужасный сезон, если она выйдет в финал и потом выиграет БЕТСИТИ Кубок России. Мне кажется, дома обязательно надо побеждать и выходить в финал, тем более что в соперниках не команда РПЛ, а из ФНЛ. В этом матче очень хорошая ставка — победа «Спартака» с форой (-1)", — цитирует Титова «Рейтинг Букмекеров».

Взять ставку на победу «Спартака» с форой (-1) можно за коэффициент 1.69.