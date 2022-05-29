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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли («Спартак»).
Фото Global Look Press

29 мая 2022 года в российском футболе состоится заключительный матч сезона — в финале БЕТСИТИ Кубка страны «Спартак» побьется с «Динамо». Игру примет стадион «Лужники». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Динамо» — фаворит матча. На бронзовых призеров РПЛ можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех «Спартака» доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья в основное время — за 3.50 (27%).

Обладателями кубка станут красно-белые? Коэффициент — 2.04. Итоговая победа бело-голубых оценена в 1.87.

И «Спартак», и «Динамо» из пяти последних матчей в четырех оформили «верх». На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.10, ТМ 2.5 можно взять за 1.82.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.81, «обе забьют — нет» — в 2.00.

Оформят ли соперники по два и более гола? На индивидуальный тотал команды Паоло Ваноли больше 1.5 мяча котировка 2.60, на ИТМ1 (1.5) — 1.49. У «Динамо» этот рынок доступен за 2.44 и 1.55 соответственно.

У хозяев наиболее вероятный автор гола — Шамар Николсон (3.10), у гостей — Федор Смолов (2.90).

1:1 за 6.20 — счет, в который по итогам 90 минут верят аналитики.

Максимилиано Кофрие и&nbsp;Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Динамо»: голы в ворота красно-белых — главный тренд финала БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» убедительно выглядел в конце сезона и выиграл три матча подряд, после чего едва не одолел «Зенит» — не хватило пары минут. На фоне команды Ваноли динамовцы выглядели несчастными и обрюзгшими. Они проиграли три из последних пяти матчей сезона, пропустили 16 мячей.

Красно-белые должны воспользоваться слабостью обороны соперника и забить хотя бы раз. При этом уверенности, что хозяева сами уберегут свои ворота, нет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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