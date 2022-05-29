29 мая 2022 года в российском футболе состоится заключительный матч сезона — в финале БЕТСИТИ Кубка страны «Спартак» побьется с «Динамо». Игру примет стадион «Лужники». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Динамо» — фаворит матча. На бронзовых призеров РПЛ можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех «Спартака» доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья в основное время — за 3.50 (27%).

Обладателями кубка станут красно-белые? Коэффициент — 2.04. Итоговая победа бело-голубых оценена в 1.87.

И «Спартак», и «Динамо» из пяти последних матчей в четырех оформили «верх». На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.10, ТМ 2.5 можно взять за 1.82.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.81, «обе забьют — нет» — в 2.00.

Оформят ли соперники по два и более гола? На индивидуальный тотал команды Паоло Ваноли больше 1.5 мяча котировка 2.60, на ИТМ1 (1.5) — 1.49. У «Динамо» этот рынок доступен за 2.44 и 1.55 соответственно.

У хозяев наиболее вероятный автор гола — Шамар Николсон (3.10), у гостей — Федор Смолов (2.90).

1:1 за 6.20 — счет, в который по итогам 90 минут верят аналитики.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» убедительно выглядел в конце сезона и выиграл три матча подряд, после чего едва не одолел «Зенит» — не хватило пары минут. На фоне команды Ваноли динамовцы выглядели несчастными и обрюзгшими. Они проиграли три из последних пяти матчей сезона, пропустили 16 мячей.

Красно-белые должны воспользоваться слабостью обороны соперника и забить хотя бы раз. При этом уверенности, что хозяева сами уберегут свои ворота, нет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.