«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
29 мая 2022 года в российском футболе состоится заключительный матч сезона — в финале БЕТСИТИ Кубка страны «Спартак» побьется с «Динамо». Игру примет стадион «Лужники». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции в 16.00 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Динамо» — фаворит матча. На бронзовых призеров РПЛ можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех «Спартака» доступен с котировкой 2.90 (34%), ничья в основное время — за 3.50 (27%).
Обладателями кубка станут красно-белые? Коэффициент — 2.04. Итоговая победа бело-голубых оценена в 1.87.
И «Спартак», и «Динамо» из пяти последних матчей в четырех оформили «верх». На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 2.10, ТМ 2.5 можно взять за 1.82.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.81, «обе забьют — нет» — в 2.00.
Оформят ли соперники по два и более гола? На индивидуальный тотал команды Паоло Ваноли больше 1.5 мяча котировка 2.60, на ИТМ1 (1.5) — 1.49. У «Динамо» этот рынок доступен за 2.44 и 1.55 соответственно.
У хозяев наиболее вероятный автор гола — Шамар Николсон (3.10), у гостей — Федор Смолов (2.90).
1:1 за 6.20 — счет, в который по итогам 90 минут верят аналитики.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
«Спартак» убедительно выглядел в конце сезона и выиграл три матча подряд, после чего едва не одолел «Зенит» — не хватило пары минут. На фоне команды Ваноли динамовцы выглядели несчастными и обрюзгшими. Они проиграли три из последних пяти матчей сезона, пропустили 16 мячей.
Красно-белые должны воспользоваться слабостью обороны соперника и забить хотя бы раз. При этом уверенности, что хозяева сами уберегут свои ворота, нет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0