29 мая 2022 года состоится заключительный матч сезона в России — в финале БЕТСИТИ Кубка страны сразятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности. Успех «Спартака» в основное время оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.50 (27%).

Красно-белые — обладатели БЕТСИТИ Кубка России? На этот исход котировка 2.04, на бело-голубых — 1.87.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об исходе игры. Он считает, что у его бывшей команды неплохие шансы стать четырехкратным обладателем трофея.

«Встретятся две команды, которые в последнее время ничего не выигрывали. Нервный градус будет на первом месте. Думаю, будет много стычек. Я вижу «Спартак» фаворитом, потому что «Динамо» провалило последний месяц, причем бывали и крупные проигрыши.

Конечно, победа в кубке спасет сезон «Спартаку», так же как и «Динамо». Да, они выиграли бронзовые медали, но посмотрите, они весь сезон шли на первом-втором местах, а закончили третьими», — заявил Мостовой ТАСС.

В букмекерской компании БЕТСИТИ на победу команды Ваноли в основное время вы можете сделать ставку за 2.90, в серии пенальти — за 6.50. Вариант «Спартак» — обладатель Кубка» доступен за 2.04.