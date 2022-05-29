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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес в матче против «Динамо».
Фото Global Look Press

29 мая 2022 года состоится заключительный матч сезона в России — в финале БЕТСИТИ Кубка страны сразятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности. Успех «Спартака» в основное время оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.50 (27%).

Красно-белые — обладатели БЕТСИТИ Кубка России? На этот исход котировка 2.04, на бело-голубых — 1.87.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об исходе игры. Он считает, что у его бывшей команды неплохие шансы стать четырехкратным обладателем трофея.

«Встретятся две команды, которые в последнее время ничего не выигрывали. Нервный градус будет на первом месте. Думаю, будет много стычек. Я вижу «Спартак» фаворитом, потому что «Динамо» провалило последний месяц, причем бывали и крупные проигрыши.

 
&laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;БЕТСИТИ Кубке России против &laquo;Енисея&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: команда Ваноли догонит «Зенит» по числу побед в БЕТСИТИ Кубке России?

Конечно, победа в кубке спасет сезон «Спартаку», так же как и «Динамо». Да, они выиграли бронзовые медали, но посмотрите, они весь сезон шли на первом-втором местах, а закончили третьими», — заявил Мостовой ТАСС.

В букмекерской компании БЕТСИТИ на победу команды Ваноли в основное время вы можете сделать ставку за 2.90, в серии пенальти — за 6.50. Вариант «Спартак» обладатель Кубка» доступен за 2.04.

 
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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 15 1 0
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