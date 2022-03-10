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Сегодня, 17:15

«Севилья» — «Вест Хэм»: где смотреть матч Лиги Европы 10 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Севилья» — «Вест Хэм» 10 марта
Егор Сергеев
Хулен Лопетеги.
Фото AFP

10 марта 2022 года «Вест Хэм» отправится в гости к «Севилье» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 20.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считаю испанцев фаворитами встречи. Поставить на победу «Севильи» можно за 2.07 — это около 46% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценивается котировкой 4.00 (24%), а ничья — 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Севильи» можно выиграть 2070 рублей в случае успеха команды Лопетеги.

Выход «Севильи» в четвертьфинал турнира оценивается коэффициентом 1.66, а проход «Вест Хэма» доступен за 2.22.

Ф1(0) идет за 1.43, а Ф2(0) — за 2.80.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.12, а ТМ 2.5 — за 1.72.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.95. Обратный исход доступен за 1.80.

Шансы «Севильи» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.10.

Уверены, что «Вест Хэму» по силам забить свыше одного гола? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30.

Не сомневаетесь, что оба коллектива способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше 1.5» за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 6.10;

· 1:1 — 6.30;

· 2:0 — 8.10.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 20:45. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Вест Хэм
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Севилья
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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