10 марта 2022 года «Вест Хэм» отправится в гости к «Севилье» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 20.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считаю испанцев фаворитами встречи. Поставить на победу «Севильи» можно за 2.07 — это около 46% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценивается котировкой 4.00 (24%), а ничья — 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Севильи» можно выиграть 2070 рублей в случае успеха команды Лопетеги.

Выход «Севильи» в четвертьфинал турнира оценивается коэффициентом 1.66, а проход «Вест Хэма» доступен за 2.22.

Ф1(0) идет за 1.43, а Ф2(0) — за 2.80.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.12, а ТМ 2.5 — за 1.72.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.95. Обратный исход доступен за 1.80.

Шансы «Севильи» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.10.

Уверены, что «Вест Хэму» по силам забить свыше одного гола? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30.

Не сомневаетесь, что оба коллектива способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше 1.5» за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:0 — коэффициент 6.10;

· 1:1 — 6.30;

· 2:0 — 8.10.