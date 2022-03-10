Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Магомед Анкалаев — Тьяго Сантос: Молот не остановит россиянина на пути к титульному бою

Прогноз на бой UFC Fight Night Магомед Анкалаев — Тьяго Сантос 13 марта
Виталий Пудздрав
Магомед Анкалаев.
Фото Instagram
У бойца из Махачкалы всего одно поражение в карьере.

В ночь на 13 марта 2022 года пройдет турнир UFC Fight Night, в главном бою которого сойдутся Магомед Анкалаев и Тьяго Сантос. Ивент состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, США. Начало поединка — не раньше 3.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Диана Авсарагова. Диана Авсарагова — Кайра Батара: Пантера не заметит сопротивления Могвай?

На пути к титулу

Эксперты полагают, что Магомед Анкалаев находится в нескольких успешных боях от долгожданного титульного поединка.

Тьяго Сантос переживает не лучшие времена, но верит в шансы на титульный бой в случае победы в ближайшем поединке. Об этом бразилец заявил лично.

«Постараюсь удивить Магомеда. Думаю, что победа сможет меня снова приблизить к чемпионскому титулу, и я готов вернуться в эту гонку», — поделился 38-летний спортсмен.

Пьер-Эмерик Обамеянг. «Барселона» — «Галатасарай»: Обамеянг и компания покажут туркам, что такое ад

Магомед Анкалаев

Анакалаев — явный фаворит поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы Магомеда на победу оцениваются коэффициентом 1.17 — это около 82% вероятности. При ставке в 1000 рублей на российского бойца можно выиграть 1170 рублей в случае его успеха.

29-летний спортсмен начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. С тех пор он провел 17 боев — 16 побед и поражение. Чаще всего Анкалаев добивался успеха нокаутом — девять раз.

Магомед владел чемпионским титулом WFCA, а сейчас занимает шестую строчку в полутяжелом рейтинге. К предстоящему поединку 29-летний боец подходит на серии из семи побед.

Последним соперником российского бойца был Волкан Оздемир — в октябре прошлого года Анкалаев победил швейцарца единогласным решением судей.

Энтони Эланга. Игрок БЕТСИТИ превратил 188 рублей в больше чем полмиллиона — «Спортивный альманах» существует?

Тьяго Сантос

Шансы Сантоса победить в предстоящем поединке аналитики букмекерской компании оценили котировкой 5.50 — это примерно 17% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу Тьяго можно выиграть 5500 рублей в случае успеха бразильца.

38-летний бразилец, по прозвищу Молот, владеет черным поясом по муай-тай и фиолетовым поясом по бразильскому джиу-джитсу. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Сантос начал в 2010 году. Тьяго располагается на пятой строчке полутяжелого веса.

Рекорд бразильца — 22 победы и девять поражений. Чаще всего он добивался успеха нокаутом — 15 раз.

Последний бой Сантос провел в октябре прошлого года против Джонни Уокера. Тьяго взял верх единогласным решением судей. Благодаря успеху над соотечественником Молот прервал серию из трех поражений.

Кубок Гагарина. Плей-офф КХЛ: кто выиграет Кубок Гагарина после провала на Олимпиаде?

Возможна ли ничья?

Прежде бои соперников не завершались вничью. Возможен ли подобный исход в предстоящем поединке?

Аналитики букмекерской компании оценили шансы боя завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 70 000 рублей, а чистая прибыль — 69 000 рублей.

Прогнозы на спорт
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
1
0
Читайте также
В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются
«День, когда он был Криштиану»: Как Карим Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов и стал героем Мадрида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диана Авсарагова — Кайра Батара: Америка допустит победу россиянки?

«Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах, Мане и Жота сэкономили силы в ЛЧ ради чемпионской гонки
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости