У бойца из Махачкалы всего одно поражение в карьере.

В ночь на 13 марта 2022 года пройдет турнир UFC Fight Night, в главном бою которого сойдутся Магомед Анкалаев и Тьяго Сантос. Ивент состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, США. Начало поединка — не раньше 3.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

На пути к титулу

Эксперты полагают, что Магомед Анкалаев находится в нескольких успешных боях от долгожданного титульного поединка.

Тьяго Сантос переживает не лучшие времена, но верит в шансы на титульный бой в случае победы в ближайшем поединке. Об этом бразилец заявил лично.

«Постараюсь удивить Магомеда. Думаю, что победа сможет меня снова приблизить к чемпионскому титулу, и я готов вернуться в эту гонку», — поделился 38-летний спортсмен.

Магомед Анкалаев

Анакалаев — явный фаворит поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы Магомеда на победу оцениваются коэффициентом 1.17 — это около 82% вероятности. При ставке в 1000 рублей на российского бойца можно выиграть 1170 рублей в случае его успеха.

29-летний спортсмен начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. С тех пор он провел 17 боев — 16 побед и поражение. Чаще всего Анкалаев добивался успеха нокаутом — девять раз.

Магомед владел чемпионским титулом WFCA, а сейчас занимает шестую строчку в полутяжелом рейтинге. К предстоящему поединку 29-летний боец подходит на серии из семи побед.

Последним соперником российского бойца был Волкан Оздемир — в октябре прошлого года Анкалаев победил швейцарца единогласным решением судей.

Тьяго Сантос

Шансы Сантоса победить в предстоящем поединке аналитики букмекерской компании оценили котировкой 5.50 — это примерно 17% вероятности. При ставке в 1000 рублей на победу Тьяго можно выиграть 5500 рублей в случае успеха бразильца.

38-летний бразилец, по прозвищу Молот, владеет черным поясом по муай-тай и фиолетовым поясом по бразильскому джиу-джитсу. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Сантос начал в 2010 году. Тьяго располагается на пятой строчке полутяжелого веса.

Рекорд бразильца — 22 победы и девять поражений. Чаще всего он добивался успеха нокаутом — 15 раз.

Последний бой Сантос провел в октябре прошлого года против Джонни Уокера. Тьяго взял верх единогласным решением судей. Благодаря успеху над соотечественником Молот прервал серию из трех поражений.

Возможна ли ничья?

Прежде бои соперников не завершались вничью. Возможен ли подобный исход в предстоящем поединке?

Аналитики букмекерской компании оценили шансы боя завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это около 1% вероятности.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 70 000 рублей, а чистая прибыль — 69 000 рублей.