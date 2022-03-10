10 марта 2022 года «Байер» отправится к «Аталанте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Гасперини фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 1.94 — это примерно 49% вероятности. Триумф «Байера» доступен за 4.00 (24%), а ничья — за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Байера» можно выиграть 4000 рублей в случае успеха немцев.

Проход «Аталанты» оценивается котировкой 1.73, а «Байера» — 2.10.

Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.18.

Шансы «Аталанты» отличиться свыше одного раза в предстоящем матче оцениваются коэффициентом 1.73.

Уверены, что «Байер» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.70.

Не сомневаетесь в атакующем потенциале соперников и ждете, что оба способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.40.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.10

· 2:1 — 7.90

· 1:0 — 8.30