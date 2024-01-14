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«Северсталь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 14 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Северсталь» — СКА 14 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Северстали».
Фото Телеграм-канал «Северстали», Telegram

СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сойдется с оппонентом по Западной конференции — «Северсталью». Команды встретятся в Череповце на арене «Ледовый дворец». Начало матча в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Успех хозяев предложен за 4.15 (23%), ничья идет с незначительно большей котировкой 4.20 (23%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.45, этот рынок на хозяев дали за 2.80.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

• Ф1(+1.5) — за 1.67, Ф2(-1.5) — за 2.13.

Игроки СКА в&nbsp;матче со &laquo;Спартаком&raquo;. «Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.30.

Тотал бросков в створ больше 59.5 идет за 1.72, ТМ 59.5 — за 2.00.

Поставить на то, что первый бросок в створ оформят хозяева, можно за 1.96. Эта же опция на СКА идет за 1.75.

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«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 14 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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