«Неприятно, что случилось в Казани». Шипачев — о переходе в минское «Динамо»
— Когда у вас появился вариант с минским «Динамо»?
— У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в итоге договорились именно с Минском. Я рад, что так произошло.
— Дмитрий Квартальнов непростой специалист.
— Мы с ним нормально поговорили. Да, эмоциональный, но это же не проблема. Причем во время разговора главный тренер стал рассказывать о том, с какими партнерами видит меня, как планирует использовать.
— И как?
— На самом деле, для меня это неважно. Я знаю, что в команде много хороших центров, есть перспективная молодежь. Готов выступать в любой роли, которая будет нужна тренеру.
— Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?
— Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.
— У вас же запрет на обмен.
— На обмен — запрет. Но никому не известно, кто бы меня взял с драфта отказов. В принципе, я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.
— Вы так с Анваром Гатиятулиным и не поговорили?
— Ни разу.
— Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.
— Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите. Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.
— Некоторые считают, что вы едете в Минск, чтобы побить рекорд по результативности.
— Рекорды приятны, но для меня это не главная цель. Я люблю хоккей, люблю свою работу, и мне важно, чтобы побеждала команда. Вообще думаю, что в следующем сезоне у минского «Динамо» есть все шансы выступить достойно. Плюс, насколько я знаю, там всегда на домашних матчах полные трибуны. Это тоже важно.
— И все пишут, что вы очень медленный.
— Знаете, когда я играл в Белгороде, меня тоже называли очень медленным. Что тут сказать? Быстрее шайбы никто еще не научился кататься. В хоккее многое решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации. Я видел статистику по скорости. На последнем месте в «Ак Барсе» был Дмитрий Яшкин, а я предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял.
— В Казани многие считают, что в плей-офф вы теряетесь.
— Посмотрите на мою статистику в плей-офф. По-моему, там достойные цифры.
— Вы ведь год назад играли с тяжелой травмой кисти. И ни разу не пожаловались на это.
— В плей-офф многие играют с травмами. Тот сезон закончился очень обидно, мы могли обыгрывать ЦСКА (в финале Кубка Гагарина. — Прим. «СЭ»). Жаль, что не повезло.
— С «Ак Барсом» минское «Динамо» играет только 20 декабря. Специально выбрали клуб, который так поздно поедет в Казань?
— Смешно. Но в Казани придется скоро побывать. У меня там вещи, все осталось. Я-то был уверен, что проведу в «Ак Барсе» третий год контракта.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2