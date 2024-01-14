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Сегодня, 08:15

«Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 14 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА в матче со «Спартаком».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

14 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — «Северсталь» и СКА. Игра пройдет в Череповце на арене «Ледовый дворец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа армейцев в основное время предложена с коэффициентом 1.80, это около 54% вероятности. Выигрыш череповчан доступен за 4.15 (23%), ничья идет с практически идентичной котировкой 4.20 (23%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.45, этот рынок на хозяев дали за 2.80.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

• Ф1(+1.5) — за 1.67, Ф2(-1.5) — за 2.13.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.30.

Поставить на то, что первый бросок в створ оформят хозяева, можно за 1.96. Этот рынок на СКА идет за 1.75.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче со&nbsp;СКА. «Спартак» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — СКА

Команды находятся в неплохом состоянии — обе оформили по шесть побед в восьми предыдущих поединках регулярного чемпионата, но на стороне СКА огромное превосходство в личных встречах. Армейцы обыграли «Северсталь» в девяти из последних 10 очных матчей, а в этом сезоне подопечные Романа Ротенберга дважды разгромили соперника (4:1 и 5:2). Вероятно, в предстоящем противостоянии петербуржцы продлят удачную серию.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.93.

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«Спартак» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

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 16 1 5
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