14 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — «Северсталь» и СКА. Игра пройдет в Череповце на арене «Ледовый дворец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа армейцев в основное время предложена с коэффициентом 1.80, это около 54% вероятности. Выигрыш череповчан доступен за 4.15 (23%), ничья идет с практически идентичной котировкой 4.20 (23%).

Триумф петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.45, этот рынок на хозяев дали за 2.80.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.87, Ф2(-1) — за 1.93;

• Ф1(+1.5) — за 1.67, Ф2(-1.5) — за 2.13.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.30.

Поставить на то, что первый бросок в створ оформят хозяева, можно за 1.96. Этот рынок на СКА идет за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — СКА

Команды находятся в неплохом состоянии — обе оформили по шесть побед в восьми предыдущих поединках регулярного чемпионата, но на стороне СКА огромное превосходство в личных встречах. Армейцы обыграли «Северсталь» в девяти из последних 10 очных матчей, а в этом сезоне подопечные Романа Ротенберга дважды разгромили соперника (4:1 и 5:2). Вероятно, в предстоящем противостоянии петербуржцы продлят удачную серию.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.93.