«Меня кинули с Олимпиадой. Мы сдали тонны литров мочи и крови!» Крик души российского чемпиона Игр БРИКС

Двукратный чемпион мира тяжелоатлет Артем Окулов принес России 20-ю золотую медаль.

Тяжелоатлет Артем Окулов — по регалиям один из главных участников Игр БРИКС. Двукратный чемпион мира, он не стал олимпийским призером только из-за спортивных санкций — тогда еще за допинг в федерации. А еще он армеец, поэтому проход на международные старты заказан.

В прошедший в пятницу соревновательный день в Казани Окулов выиграл экзотическое для себя золото в категории до 89 кг. Причем надо отдать должное Окулову — он хотел сделать драму, и он ее сделал. Не стал разматывать соперников, а показал красивую дуэль с белорусом Юлианом Курловичем. В которой все решал последний толчок, которым Артем поднял 200 килограммов.

Всего в этом весе было пять участников — двое россиян, белорус, пакистанец и представитель ОАЭ. Но трибуны, на которые пришли человек 200, остались довольны — они получили интригу, реально кричали и болели. По крайней мере им это было нужно. Хотя, конечно, такая международная конкуренция оставляла сложные ощущения — может, все-таки зря Федерация тяжелой атлетики России не хочет дать россиянам получать нейтральный статус?

После победы Окулов трогательно взял на подиум своего сына. А «СЭ» постарался спросить у 30-летнего чемпиона Игр БРИКС про Олимпиаду и даже родной Чусовой и правила жизни.

На Олимпиаду хочется

— Артем, вы вышли на подиум с сыном. Тяжелоатлетом будет?

— Судя по силе Максима, какой он обладает в своем возрасте, — будет, и очень неплохим. (Смеется.) Если сам захочет поднимать, насмотревшись на меня. Но я его не хочу заставлять, подход другой. Я в повседневной жизни стараюсь направлять на то, чтобы он поподтягивался со мной, побегал, попрыгал. Даю умеренную физическую нагрузку в виде игры, чтобы он кайфовал.

— Вы двукратный чемпион мира и видели разный уровень конкуренции. От Игр БРИКС ждали большего?

— В данной обстановке я рад, что вообще кто-то приехал. И приехали довольно неплохие спортсмены, которые навязывают борьбу. По организации никаких вопросов, для международных соревнований Игры на неплохом уровне. Я с 2013 года езжу по разным стартам, и мне здесь нравится. Для всех это неплохой международный старт.

— Вы перед последним выходом вообще орали себе «соберись!» с красным словцом, все решилось последним толчком.

— Это было скорее для настроя. Давайте без вранья: этот вес я поднимаю на тренировке. По-хорошему, с заключительного веса я должен был начинать. Но сложилась борьба с белорусом Курловичем, пришлось сделать так. Мы тут работаем на результат, для России, для местных зрителей, не на свои хотелки. А наподниматься я еще успею. Зачем ломать себя раньше времени, когда впереди еще много стартов?

— Но на Олимпиаду же хочется.

— Не-а! (Смеется.) Конечно, хочется. Меня кинули с Олимпиадой один раз, если не два. И не только меня, а всю тяжелую атлетику. Я в 2016 году рассматривался первым номером. Было очень обидно. Когда отстранили всех молодых, блин, за всех старых. Хотя я там был готов...

— Побеждать?

— Да. Я тогда поднимал веса, которые в итоге поднимали на Олимпиаде.

— Несправедливо?

— Жизнь — она такая.

— А в Париж хочется? Так понимаю, наша федерация сама отказалась от отбора.

— Вообще на такие вопросы... Эх. Честно, не хочется отвечать.

Фото Пресс-служба Игр Брикс

Родной город был такой — алкаши да наркоманы

— Вы из Чусового, Пермского края. «Реальные пацаны» — стереотип?

— Нет. (Смеется.) Это абсолютно не стереотип, «Реальные пацаны» олицетворяют наш Пермский край. Именно в моем городе раньше был один металлургический завод, входил в тройку крупнейших в Европе, но потом, когда он закрылся... Я не хочу критиковать родной город, но менталитет там такой — алкаши да наркоманы. Это везде есть. В Чусовом это выделялось.

— Спорт вам в этом смысле помог?

— У меня такого бы по-любому не было. Даже если друзья могли в эту сторону пойти, меня бы это не коснулось, я воспитан по-другому. Но спорт сильно помог, выдернул меня из этой жизни, да. У меня вообще хорошая жизнь. (Смеется.)

— Вы говорили, что любите публику, шоу. Не было альтернативы спорту? Актерская работа, может быть?

— Нет, у меня же отец мастер спорта. Поэтому я ходил игрался в зал, а с семи лет серьезно начал заниматься. В то время ни о чем не задумывался. Просто как делать свою работу. Это и была жизнь.

— Помните первые заработанные деньги?

— Спартакиада школьников, 14 лет. Победителю давали 60 тысяч рублей. Мне перевели их на сберкнижку, и я с согласия родителей их снял. Потратил на себя. Телефон купил, остальное на подарки родителям, родным. Я такой всегда был как-то — все в семью.

— Просто вы только что показывали коллегам, сколько у вас было травм. Опасно для здоровья!

— Об этом не задумываюсь особо. Если будет какая-то серьезная, опасная травма, я, конечно, не буду заниматься дальше. Но пока все мои травмы дают возможность тренироваться, не брошу.

— Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов объяснил разницу в результатах на Играх БРИКС и в остальном мире тем, что у нас «чистая федерация». Правда так?

— Эти слова поймут люди типа меня, которые понимают спорт. Обычные люди, которые могут включить по телевизору или прийти на трибуны, не поймут, про что цитата. Я вам так отвечу: поставьте всех в одни условия, и посмотрим, кто лучше всех.

— А можно вообще что-то сделать с репутацией тяжелой атлетики — что «чистые» штангисты для обывателя будто редкость?

— Мне кажется, всем уже все равно. Я лично за себя скажу, за свой спорт, за российский спорт. Мы за последние годы не литры, а тонны литров мочи и крови сдали. У нас контроль по три раза в месяц. Как мы можем быть «грязными», скажите?