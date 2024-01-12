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«Рома» потеряла Моуринью на игру «Миланом». Его отсутствие — трагедия для столичного клуба?

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Рома» 14 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пауло Дибала («Рома»).
Фото Global Look Press
Римляне не побеждали россонери больше четырех лет.

14 января в 20-м туре серии А сыграют «Милан» и «Рома». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Италия. Серия А. 20-й тур
14 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Рома» 14 января 2024 года

Аналитики назвали «Милан» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность этого результата — около 44%. «Мирный» исход оценен в 3.25 (29%), успех гостей — в 3.55 (27%).

Римляне не проиграли в пяти из 10 последних выездных матчей с россонери. На то, что «волки» не уступят снова (Х2), можно сыграть за 1.70.

Обмен голами идет по 1.93. Обратный рынок предложен за 1.87. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68.

Наиболее вероятные исходы — минимальная победа «Милана» или ничья со счетом 1:1 или 0:0. На каждый из результатов предложено сыграть за 7.00.

«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ матча 20-го тура серии А 14 января 2024 года

С конца осени миланцы выдали пять побед за девять встреч во всех турнирах. В четырех выигранных матчах россонери не пропустили. За этот отрезок команда Стефано Пиоли проиграла дважды. Причем оба раза «Аталанте» — в серии А (2:3) и Кубке Италии (1:2). Оливье Жиру и миланцы помладше приземлились на третьей строчке таблицы: от лидирующего «Интера» отстают на девять очков, а от идущего за ним «Ювентуса» — на семь баллов. Зато они оторвались на шесть пунктов от «Фиорентины», замыкающей первую четверку.

«Милан» очень много забивает (35) — больше голов в серии А только у «Интера» (44). При этом в топ-5 Италии черно-красные — самая пропускающая команда (20).

Коллектив Пиоли уже вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В евротурнире занял третье место в квартете с «ПСЖ», «Боруссией» и «Ньюкаслом» — весной Кристиан Пулишич и компания сыграют в Лиге Европы. А из домашнего кубка их выбила «Аталанта» (1:2).

Главный снайпер команды — Оливье Жиру. 37-летний ветеран настрелял девять мячей — правда, четыре забиты с точки. При этом Жиру оформил еще и пять голевых передач. Второй лучший бомбардир «Милана» — Кристиан Пулишич, который отличился пять раз. У него и Жиру — поровну ассистов.

«Милан» потерял 10 человек из-за травм. Среди выбывших — важные игроки основы вроде Алессандро Флоренци и Раде Крунича. А из-за участия в Кубке Африки недоступны Самуэль Чуквуезе и Исмаэль Беннасер.

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Россонери не проиграли «Роме» в восьми матчах подряд. В последний раз римляне взяли верх осенью 2019-го — больше четырех лет назад. С тех пор миланцы победили пять раз и трижды сыграли вничью. Причем за три последних поединка команды не выявили победителя дважды.

Римляне завершили 2023-й неудачным отрезком: в четырех поединках серии А победили только раз, уступив «Ювентусу» (0:1) и «Болонье» (0:2). Но зато парни Жозе Моуринью одолели прямого конкурента в борьбе за место в пятерке — «Наполи» (2:0). В таблице чемпионата Италии «волки» идут на седьмой строчке с 28 очками — от зоны еврокубков их отделяют всего три балла.

«Рома» часто забивает (31) — идет на третьем месте по этому показателю после «Милана» (35) и «Интера» (44). По пропущенным (21) «волки» хуже почти всех соперников по первой семерке — аналогичный результат лишь у «Аталанты». Много забитых и пропущенных делают «Рому» одной из самых зрелищных команд сезона: 17 из 19 матчей завершились с двумя и более голами в обе стороны.

Сам португалец тоже не забывает раздать огня. 60-летний тренер заработал пятое удаление за полтора года в проигранном «Лацио» (0:1) матче Кубка Италии. По данным итальянских медиа, Моуринью разозлился на работу арбитра, назвал его сукиным сыном и в ярости выпрыгнул из технической зоны на газон. Когда судья показал ему красную, весь «Стадио Олимпико» начал скандировать имя португальца. Теперь Особенный не сможет руководить командой в игре с «Миланом».

Кроме Моуринью «Милану» из-за травм не помогут Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла и Уссем Ауар. А ведущий защитник «волков» Обит Эван Ндика защищает честь Кот-д'Ивуара на Кубке Африки. Зато от повреждения восстановился лидер римлян Пауло Дибала.

Аргентинец, у которого в активе четыре мяча и шесть ассистов, не играл весь декабрь. За это время «Рома», набравшая по 1.75 очка в среднем за 90 минут с Дибалой, опустилась до показателя в 1.17 балла. После восстановления он уже отличился дважды. Еще один лидер атаки — Ромелу Лукаку. Бельгиец — самый результативный игрок «волков» (8+1).

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

Россонери одолели римлян в пяти недавних матчах из восьми, не уступив ни разу за четыре года. Коллектив Пиоли уверенно играет перед родными фанатами в серии А — четыре победы подряд на «Сан-Сиро» и только два поражения за девять домашних встреч.

«Рома», наоборот, в текущем сезоне в гостях действует неважно: в чемпионате Италии парни Моуринью влетели в пяти из девяти визитов к соперникам и в двух выездах подряд.

Но обе команды на текущем этапе много забивают и много пропускают, страдают от травм и потеряли игроков из-за Кубка Африки — римляне остались еще и без Моуринью. Зато стабильно отличаются Дибала и Лукаку. Вероятно, «Милан» не проиграет дома, но и «волки» способны болезненно укусить оппонента.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.93.

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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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