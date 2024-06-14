Metaratings: «Зенит» близок к подписанию Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян близок к переходу в «Зенит», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, петербуржцы находятся на финальной стадии переговоров с 25-летним армянином. Стороны обсуждают личные условия игрока по контракту.

Тикнизян провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых ему удалось забить девять мячей и отдать шесть голевых передач. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.