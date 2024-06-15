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В сборной Франции — вирус: что об этом известно? Одним из заразившихся может быть Мбаппе

У игроков сборной Франции начались проблемы со здоровьем на Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Дешам уверяет, что к матчу с Австрией все будут в порядке.

Сборная Франции уверенно пробилась на чемпионат Европы-2024 и считается одним из главных фаворитов турнира в Германии. По букмекерским котировкам она уступает только Англии, а общая стоимость ее состава превышает миллиард евро. Команда Дидье Дешама проведет первый матч 17 июня, но за два дня до игры столкнулась с серьезными проблемами.

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13 июня телеканал RMC Sport сообщил, что игроки почувствовали себя плохо после прибытия на тренировочную базу. По информации источника, у нескольких футболистов и тренеров национальной команды с вечера среды появились симптомы простуды, судороги и головная боль.

Французские журналисты считают, что речь идет о вирусе. При этом имена футболистов, у которых ухудшилось самочувствие, не называются. Тренерский штаб сборной пока тщательно скрывает данную информацию, чтобы не вызвать панику у болельщиков.

По неподтвержденным данным, болезнь могла коснуться и Килиана Мбаппе. 25-летний футболист пропустил основную часть открытой тренировки в четверг. Форвард появился только в конце занятия, чтобы раздать автографы для собравшихся болельщиков. Впрочем, это могло быть связано с недавними повреждениями спины и колена — уже на следующий день Килиан тренировался в обычном режиме.

Килиан Мбаппе на тренировке сборной Франции.
Фото AFP

«Что касается меня, то я чувствую себя намного лучше, — приводит слова Дешама Goal. — На прошлой неделе я заболел гриппом. Я был первым, кто им заразился. Остальным в команде также намного лучше. Через пару дней все будет в порядке».

RMC Sport утверждает, что речь идет о ринофарингите. При этом недомогании у человека воспаляется слизистая оболочка носа и горла. Чаще всего болезнь проходит в сочетании с насморком и кашлем. Ринофарингит обычно протекает от семи до десяти дней, но часто люди восстанавливаются быстрее.

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Похожие новости приходили из состава сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Во время турнира в национальной команде было подозрение на вспышку «верблюжьего гриппа». Его симптомы — кашель, лихорадка и рвота. Сообщалось, что из-за заболевания проблемы со здоровьем испытывали Дайо Упамекано, Адриен Рабьо, Кингсли Коман и Рафаэль Варан.

До стартового матча Франции на Евро-2024 — двое суток.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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