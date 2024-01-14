Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 14 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Металлург» 14 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Егор Яковлев («Металлург»).
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

14 января лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» встретится с одной из лучших команд «Запада» — «Спартаком». Команды сойдутся в Москве на льду арены «Мегаспорт». Матч регулярного чемпионата начнется в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 13.15 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Игроки СКА в&nbsp;матче со &laquo;Спартаком&raquo;. «Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

По мнению букмекеров, у красно-белых чуть больше шансов на успех: их победа в основное время предложена с котировкой 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Котировка на гостей — 2.75 (35%), поставить на ничейный исход можно за 4.05 (24%).

Триумф красно-белых с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.80, этот рынок на магнитогорцев идет за 2.00.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов на победу одного из клубов с форой:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче со&nbsp;СКА. «Спартак» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Тотал бросков в створ больше 63.5 идет за 1.73, ТМ 63.5 — за 1.99.

Поставить на то, что первый гол в матче будет забит любой командой в большинстве, можно за 3.70.

0
Читайте также
СМИ сообщили о расхождении в формулировках о гарантиях между Зеленским и Сунаком
Акция «Елка желаний» помогла мальчику увидеться со служащим в зоне СВО отцом
На Украине заявили о скорой потере Зеленским легитимности
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 14 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости