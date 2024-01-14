14 января лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» встретится с одной из лучших команд «Запада» — «Спартаком». Команды сойдутся в Москве на льду арены «Мегаспорт». Матч регулярного чемпионата начнется в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 13.15 мск покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению букмекеров, у красно-белых чуть больше шансов на успех: их победа в основное время предложена с котировкой 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Котировка на гостей — 2.75 (35%), поставить на ничейный исход можно за 4.05 (24%).

Триумф красно-белых с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.80, этот рынок на магнитогорцев идет за 2.00.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов на победу одного из клубов с форой:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.05;

• Ф1(-1) — за 2.70, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.85.

Тотал бросков в створ больше 63.5 идет за 1.73, ТМ 63.5 — за 1.99.

Поставить на то, что первый гол в матче будет забит любой командой в большинстве, можно за 3.70.