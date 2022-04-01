В стартовом матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» Леонида Слуцкого в Казани примет подмосковные «Химки». Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворитом игры выступают гости. На победу замыкающего таблицу подмосковного клуба можно поставить с коэффициентом 2.65 (вероятность — 37%). Победа казанцев, которые оказались в непростой ситуации после отъезда легионеров, оценена коэффициентом 2.80 (35%), ничья — 3.40 (28%).

В последних матчах «Рубин» пропустил суммарно 11 мячей от ЦСКА и «Крыльев Советов». На то, что «Химки» забьют более одного раза, дана котировка 2.55, а на тотал больше 2.5 — все 6.50.

В очных встречах команды не слишком часто забивают в обе стороны, а в кризисный момент шансы на «обе забьют — нет» особенно высоки. Тем не менее аналитики предлагают довольно высокий коэффициент на такой исход — 1.90.

Учитывая, что последние матчи с участием будущих соперников получались довольно результативными, стоит рассмотреть несколько вариантов на тоталы: