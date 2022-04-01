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«Рубин» — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Химки» 1 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Виталий Лисакович, «Рубин».
Фото Getty Images

В стартовом матче 23-го тура чемпионата России «Рубин» Леонида Слуцкого в Казани примет подмосковные «Химки». Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
01 апр, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворитом игры выступают гости. На победу замыкающего таблицу подмосковного клуба можно поставить с коэффициентом 2.65 (вероятность — 37%). Победа казанцев, которые оказались в непростой ситуации после отъезда легионеров, оценена коэффициентом 2.80 (35%), ничья — 3.40 (28%).

В последних матчах «Рубин» пропустил суммарно 11 мячей от ЦСКА и «Крыльев Советов». На то, что «Химки» забьют более одного раза, дана котировка 2.55, а на тотал больше 2.5 — все 6.50.

Леонид Слуцкий. «Рубин» — «Химки»: Слуцкому нужны очки, чтобы не потерять репутацию

В очных встречах команды не слишком часто забивают в обе стороны, а в кризисный момент шансы на «обе забьют — нет» особенно высоки. Тем не менее аналитики предлагают довольно высокий коэффициент на такой исход — 1.90.

Учитывая, что последние матчи с участием будущих соперников получались довольно результативными, стоит рассмотреть несколько вариантов на тоталы:

  • больше 2.5 — за 2.16;

  • больше 3 — за 3.10;

  • больше 3.5 — за 3.90.

Футбол
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Зенит

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Локомотив

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Краснодар

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Спартак

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Спартак

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