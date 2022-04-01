«Брага» примет «Бенфику» на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в игре 28-го тура чемпионата Португалии. Третья и четвертая команды лиги сойдутся 1 апреля в 22.15 по московскому времени.

Букмекерская компания БЕТСИТИ котирует гостей фаворитами матча: на их выигрыш предложен коэффициент 2.45 — то есть приблизительно 40%. На победу хозяев можно поставить за 3.00 (33%), ничья идет за 3.30 (27%).

На исход, при котором «Брага» не проиграет, предлагается коэффициент 1.67. Если же вы верите в победу аутсайдера, то с 1000 рублей можете выиграть 3200.

Также на матч представлена широкая линия побед с форой:

• Ф1 (+1) идет за 1.35;

• Ф1 (+1.5) идет за 1.24;

• Ф2 (-1) — за 3.00.

«Бенфика» — самая результативная команда португальского чемпионата, «Брага» входит в топ-4. Поставить на индивидуальный тотал «орлов» больше 1.5 можно с коэффициентом 1.95, кэф аналогичной линии у «канониров» составляет 2.43.

Общий же тотал больше 3.5 идет с коэффициентом 2.75, а тотал больше 1.5 — за 1.21.

«Бенфика» и «Брага» к тому же самые аккуратные команды лиги: в таблице фейр-плей они занимают первые два места. Но если вы считаете, что в матче случится удаление, можете поставить на это с коэффициентом 2,80. Обратное пари идет с кэфом 1,38.

Котировки на 11-метровый аналогичны: пенальти быть — за 2.80, не быть — за 1.38.