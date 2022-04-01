«Брага» — «Бенфика»: прогноз на матч чемпионата Португалии 1 апреля 2022 года
«Брага» примет «Бенфику» на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в игре 28-го тура чемпионата Португалии. Третья и четвертая команды лиги сойдутся 1 апреля в 22.15 по московскому времени.
Букмекерская компания БЕТСИТИ котирует гостей фаворитами матча: на их выигрыш предложен коэффициент 2.45 — то есть приблизительно 40%. На победу хозяев можно поставить за 3.00 (33%), ничья идет за 3.30 (27%).
На исход, при котором «Брага» не проиграет, предлагается коэффициент 1.67. Если же вы верите в победу аутсайдера, то с 1000 рублей можете выиграть 3200.
Также на матч представлена широкая линия побед с форой:
• Ф1 (+1) идет за 1.35;
• Ф1 (+1.5) идет за 1.24;
• Ф2 (-1) — за 3.00.
«Бенфика» — самая результативная команда португальского чемпионата, «Брага» входит в топ-4. Поставить на индивидуальный тотал «орлов» больше 1.5 можно с коэффициентом 1.95, кэф аналогичной линии у «канониров» составляет 2.43.
Общий же тотал больше 3.5 идет с коэффициентом 2.75, а тотал больше 1.5 — за 1.21.
«Бенфика» и «Брага» к тому же самые аккуратные команды лиги: в таблице фейр-плей они занимают первые два места. Но если вы считаете, что в матче случится удаление, можете поставить на это с коэффициентом 2,80. Обратное пари идет с кэфом 1,38.
Котировки на 11-метровый аналогичны: пенальти быть — за 2.80, не быть — за 1.38.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7