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Сегодня, 17:15

«Брага» — «Бенфика»: прогноз на матч чемпионата Португалии 1 апреля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Португалии «Брага» — «Бенфика» 1 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Николас Отаменди, «Бенфика».
Фото Getty Images

«Брага» примет «Бенфику» на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в игре 28-го тура чемпионата Португалии. Третья и четвертая команды лиги сойдутся 1 апреля в 22.15 по московскому времени.

Португалия. Премьер-лига. 28-й тур
01 апр, 22:15. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Бенфика

Букмекерская компания БЕТСИТИ котирует гостей фаворитами матча: на их выигрыш предложен коэффициент 2.45 — то есть приблизительно 40%. На победу хозяев можно поставить за 3.00 (33%), ничья идет за 3.30 (27%).

На исход, при котором «Брага» не проиграет, предлагается коэффициент 1.67. Если же вы верите в победу аутсайдера, то с 1000 рублей можете выиграть 3200.

Также на матч представлена широкая линия побед с форой:

• Ф1 (+1) идет за 1.35;

• Ф1 (+1.5) идет за 1.24;

• Ф2 (-1) — за 3.00.

«Бенфика» — самая результативная команда португальского чемпионата, «Брага» входит в топ-4. Поставить на индивидуальный тотал «орлов» больше 1.5 можно с коэффициентом 1.95, кэф аналогичной линии у «канониров» составляет 2.43.

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Общий же тотал больше 3.5 идет с коэффициентом 2.75, а тотал больше 1.5 — за 1.21.

«Бенфика» и «Брага» к тому же самые аккуратные команды лиги: в таблице фейр-плей они занимают первые два места. Но если вы считаете, что в матче случится удаление, можете поставить на это с коэффициентом 2,80. Обратное пари идет с кэфом 1,38.

Котировки на 11-метровый аналогичны: пенальти быть — за 2.80, не быть — за 1.38.

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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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