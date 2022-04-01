«Унион Берлин» на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» примет «Кельн» в рамках 28-тура Бундеслиги. Игра начнется 1 апреля 2022 года в 21.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшой фаворит игры — «Унион». Коэффициент на победу хозяев — 2.30 (41%). На успех гостей можно поставить с кэфом 3.20 (31%), на ничейный результат — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «Унион» принесет выигрыш в 2300 в случае успеха столичной команды.

Неплохой вариант — ставка на «двойной исход» в пользу гостей. Она доступна с коэффициентом 1.66.

На двоих за сезон в Бундеслиге команды собрали всего одно удаление. Поставить на красную карточку в предстоящем матче можно за 5.50, на ее отсутствие — за 1.13.

Пенальти в играх между соперниками случались чаще. 11-метровый на «Ан дер Альтен Ферстерай» оценен коэффициентом 2.95. На то, что его не будет, — 1.37.

Соперники довольно мало забивают по меркам Бундеслиги и при этом много пропускают. Поставить на индивидуальный тотал голов «Униона» больше 1.5 можно с коэффициентом 2.20, меньше — за 1.67.

Если же верите, что прорвет «Кельн», то можете сделать ставку на тотал гостей больше 1.5 с коэффициентом 2.75. Обратная ставка доступна с кэфом 1.46.

Шанс, что забьют сразу обе команды, оценен коэффициентом 1.80.