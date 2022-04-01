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«Унион Берлин» — «Кельн»: где смотреть матч Бундеслиги 1 апреля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Бундеслиги «Унион Берлин» — «Кельн» 1 апреля
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Антони Модест, Матиас Олесен и Томаш Острак, «Кёльн».
Фото Getty Images

«Унион Берлин» на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» примет «Кельн» в рамках 28-тура Бундеслиги. Игра начнется 1 апреля 2022 года в 21.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
01 апр, 21:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Кельн

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшой фаворит игры — «Унион». Коэффициент на победу хозяев — 2.30 (41%). На успех гостей можно поставить с кэфом 3.20 (31%), на ничейный результат — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «Унион» принесет выигрыш в 2300 в случае успеха столичной команды.

Неплохой вариант — ставка на «двойной исход» в пользу гостей. Она доступна с коэффициентом 1.66.

На двоих за сезон в Бундеслиге команды собрали всего одно удаление. Поставить на красную карточку в предстоящем матче можно за 5.50, на ее отсутствие — за 1.13.

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Пенальти в играх между соперниками случались чаще. 11-метровый на «Ан дер Альтен Ферстерай» оценен коэффициентом 2.95. На то, что его не будет, — 1.37.

Соперники довольно мало забивают по меркам Бундеслиги и при этом много пропускают. Поставить на индивидуальный тотал голов «Униона» больше 1.5 можно с коэффициентом 2.20, меньше — за 1.67.

Если же верите, что прорвет «Кельн», то можете сделать ставку на тотал гостей больше 1.5 с коэффициентом 2.75. Обратная ставка доступна с кэфом 1.46.

Шанс, что забьют сразу обе команды, оценен коэффициентом 1.80.

Футбол
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Унион Берлин
ФК Кельн
Бундеслига
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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8
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9
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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15
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 - : -
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