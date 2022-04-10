10 апреля 2022 года «Локомотив» проведет первый матч под руководством нового главного тренера: Заур Хапов сменил в должности Дмитрия Лоськова. Соперник — «Ростов». Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.30 мск, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Партнер футбольного клуба «Ростов», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает небольшим фаворитом хозяев. Коэффициент на победу ростовчан — 2.50, около 39% вероятности. Успех «Локомотива» доступен с котировкой 3.00 (32%), ничью можно взять за 3.30 (29%).

В случае благоприятного исхода ставка в 1000 рублей на «Ростов» принесет 2500 рублей.

Несмотря на то, что на ничью представлен наибольший коэффициент, самый вероятный исход матча — 1:1 за 6.00. За 6.80 идет минимальная победа «Ростова» (1:0), победу «Локомотива» с таким же счетом можно оформить за 7.50.

Аналитики действительно не ожидают результативной игры. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет с внушительным коэффициентом 2.55, обратная ставка доступна за 1.51. Эта же линия у железнодорожников оценена еще дороже — 2.85, противоположную можно взять за 1.42.

Котировка на «обе забьют» — 1.96, если думаете, что одна из команд не сможет отличиться, берите обратную ставку за 1.84.

Общий тотал больше трех мячей идет с приличным коэффициентом 3.30, меньше — 1.34. Тотал больше двух голов можно взять за 1.65, меньше — за 2.24.

Также на матч представлена широкая линия комбинированных ставок, которые точно добавят интереса просмотру матча. Например, поставить на результативную ничью можно с увесистым коэффициентом 4.90.