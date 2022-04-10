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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 10 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 10 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Николай Комличенко, ФК «Ростов».

10 апреля 2022 года «Локомотив» проведет первый матч под руководством нового главного тренера: Заур Хапов сменил в должности Дмитрия Лоськова. Соперник — «Ростов». Игра на «Ростов Арене» начнется в 19.30 мск, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Партнер футбольного клуба «Ростов», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает небольшим фаворитом хозяев. Коэффициент на победу ростовчан — 2.50, около 39% вероятности. Успех «Локомотива» доступен с котировкой 3.00 (32%), ничью можно взять за 3.30 (29%).

В случае благоприятного исхода ставка в 1000 рублей на «Ростов» принесет 2500 рублей.

Несмотря на то, что на ничью представлен наибольший коэффициент, самый вероятный исход матча — 1:1 за 6.00. За 6.80 идет минимальная победа «Ростова» (1:0), победу «Локомотива» с таким же счетом можно оформить за 7.50.

Аналитики действительно не ожидают результативной игры. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет с внушительным коэффициентом 2.55, обратная ставка доступна за 1.51. Эта же линия у железнодорожников оценена еще дороже — 2.85, противоположную можно взять за 1.42.

Котировка на «обе забьют» — 1.96, если думаете, что одна из команд не сможет отличиться, берите обратную ставку за 1.84.

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Общий тотал больше трех мячей идет с приличным коэффициентом 3.30, меньше — 1.34. Тотал больше двух голов можно взять за 1.65, меньше — за 2.24.

Также на матч представлена широкая линия комбинированных ставок, которые точно добавят интереса просмотру матча. Например, поставить на результативную ничью можно с увесистым коэффициентом 4.90.

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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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