В воскресенье, 10 апреля 2022 года, рвущийся в топ-3 «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Игра состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по Москве. Встречу обслужит арбитр Ян Бобровский. Насладиться футболом в прямом эфире можно будет на телеканалах matchtv.ru и «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, официального партнера «Ростова», определили хозяев фаворитами встречи. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.50 (40% вероятности). Возможная победа москвичей оценена котировкой 3.00 (32%), а вот самые высокие цифры — на ничью: 3.30 и 28%.

«Ростов» выиграл у «Локо» два последних матча. Это в том числе повлияло на котировки и понизило шансы гостей, но теперь их можно успешно подстраховать и сделать ставку на то, что москвичи не проиграют за 1.57.

Тем более самый популярный счет, по мнению аналитиков, 1:1 — на него можно поставить с коэффициентом 6.00. Еще два популярных варианта — победа ростовчан 1:0 за 6.80 и успех москвичей с зеркальным исходом за 7.50.

Также можно поставить на пенальти и удаление в матче. Красная карточка оценена аналитиками коэффициентом 2.95, а если мяч поставят на точку, то сумма ставки увеличится в 2.35 раза.