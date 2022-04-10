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Сегодня, 17:15

«Ростов» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 10 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Полоз, «Ростов».

В воскресенье, 10 апреля 2022 года, рвущийся в топ-3 «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Игра состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по Москве. Встречу обслужит арбитр Ян Бобровский. Насладиться футболом в прямом эфире можно будет на телеканалах matchtv.ru и «Матч! Футбол 3».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, официального партнера «Ростова», определили хозяев фаворитами встречи. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.50 (40% вероятности). Возможная победа москвичей оценена котировкой 3.00 (32%), а вот самые высокие цифры — на ничью: 3.30 и 28%.

«Ростов» выиграл у «Локо» два последних матча. Это в том числе повлияло на котировки и понизило шансы гостей, но теперь их можно успешно подстраховать и сделать ставку на то, что москвичи не проиграют за 1.57.

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Тем более самый популярный счет, по мнению аналитиков, 1:1 — на него можно поставить с коэффициентом 6.00. Еще два популярных варианта — победа ростовчан 1:0 за 6.80 и успех москвичей с зеркальным исходом за 7.50.

Также можно поставить на пенальти и удаление в матче. Красная карточка оценена аналитиками коэффициентом 2.95, а если мяч поставят на точку, то сумма ставки увеличится в 2.35 раза.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 10 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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