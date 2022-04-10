10 апреля в матче 24-го тура РПЛ встретятся московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Игра начнется в 16.30 мск на «Открытие Арене», трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер». Главным судьей встречи назначен Владислав Безбородов, помогать ему на ВАР будет Анатолий Жабченко.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безусловными фаворитами встречи считают хозяев поля — коэффициент на победу «Спартака» равен 1.47, вероятность исхода — 68%. А вот у тульского «Арсенала» шансов на победу практически нет, котировка в пользу команды Миодрага Божовича — 7.00 (14%). Ничья чуть более вероятна, поставить на этот исход можно за 4.70 (18%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Если вы считаете, что «Арсенал» не проиграет в Москве, поставить на это можно с коэффициентом 2.70.

Относительно вероятно, что «Спартак» забьет больше 2,5 мяча за игру, такой тотал можно взять за 2.85.

А вот идентичная ставка на «Арсенал» почти бесперспективна — зато в случае успеха увеличит поставленную сумму в 14 раз.

Пенальти в игре «Спартака» и «Арсенала» очень вероятен, поставить на это событие можно за 2.35. Удаление тоже невозможным не назвать, поскольку коэффициент для него всего 2.95. Да и оба исхода вместе являются относительно вероятными — коэффициент на точку и красную карточку равен 5.50.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными во встрече:

• 1:0 — за 6.70;

• 2:0 — за 6.70;

• 2:1 — за 7.90.