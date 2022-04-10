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Сегодня, 11:15

«Спартак» — «Арсенал»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Арсенал» 10 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин, «Спартак».
Фото Global Look Press

10 апреля в матче 24-го тура РПЛ встретятся московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Игра начнется в 16.30 мск на «Открытие Арене», трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер». Главным судьей встречи назначен Владислав Безбородов, помогать ему на ВАР будет Анатолий Жабченко.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Арсенал Т

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безусловными фаворитами встречи считают хозяев поля — коэффициент на победу «Спартака» равен 1.47, вероятность исхода — 68%. А вот у тульского «Арсенала» шансов на победу практически нет, котировка в пользу команды Миодрага Божовича — 7.00 (14%). Ничья чуть более вероятна, поставить на этот исход можно за 4.70 (18%).

При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Если вы считаете, что «Арсенал» не проиграет в Москве, поставить на это можно с коэффициентом 2.70.

Относительно вероятно, что «Спартак» забьет больше 2,5 мяча за игру, такой тотал можно взять за 2.85.

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А вот идентичная ставка на «Арсенал» почти бесперспективна — зато в случае успеха увеличит поставленную сумму в 14 раз.

Пенальти в игре «Спартака» и «Арсенала» очень вероятен, поставить на это событие можно за 2.35. Удаление тоже невозможным не назвать, поскольку коэффициент для него всего 2.95. Да и оба исхода вместе являются относительно вероятными — коэффициент на точку и красную карточку равен 5.50.

Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными во встрече:

1:0 — за 6.70;

2:0 — за 6.70;

2:1 — за 7.90.

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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Урал» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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