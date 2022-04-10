«Спартак» — «Арсенал»: где смотреть матч РПЛ 10 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
10 апреля в матче 24-го тура РПЛ встретятся московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Игра начнется в 16.30 мск на «Открытие Арене», трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер». Главным судьей встречи назначен Владислав Безбородов, помогать ему на ВАР будет Анатолий Жабченко.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безусловными фаворитами встречи считают хозяев поля — коэффициент на победу «Спартака» равен 1.47, вероятность исхода — 68%. А вот у тульского «Арсенала» шансов на победу практически нет, котировка в пользу команды Миодрага Божовича — 7.00 (14%). Ничья чуть более вероятна, поставить на этот исход можно за 4.70 (18%).
При ставке 1000 рублей на ничью в случае успеха потенциальная выплата составит 4700 рублей.
Если вы считаете, что «Арсенал» не проиграет в Москве, поставить на это можно с коэффициентом 2.70.
Относительно вероятно, что «Спартак» забьет больше 2,5 мяча за игру, такой тотал можно взять за 2.85.
А вот идентичная ставка на «Арсенал» почти бесперспективна — зато в случае успеха увеличит поставленную сумму в 14 раз.
Пенальти в игре «Спартака» и «Арсенала» очень вероятен, поставить на это событие можно за 2.35. Удаление тоже невозможным не назвать, поскольку коэффициент для него всего 2.95. Да и оба исхода вместе являются относительно вероятными — коэффициент на точку и красную карточку равен 5.50.
Аналитики компании считают три следующих результата наиболее вероятными во встрече:
• 1:0 — за 6.70;
• 2:0 — за 6.70;
• 2:1 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0