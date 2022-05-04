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«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press

4 мая 2022 года состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В первой игре «горожане» дожали соперника со счетом 4:3. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45.

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал фаворитами гостей. Коэффициент на победу «Ман Сити» — 2.12, примерно 46% вероятности. Поставить на успех «Реала» можно за 3.30 (29%). Ничья идет немного дороже — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «бланкос» в случае их выигрыша принесет 3300 рублей.

Поставить на то, что мадридцы не проиграют, можно с коэффициентом 1.77.

На «Этихаде» команды провели огненный матч, завершившийся победой хозяев — 4:3. ТБ 2.5 гола на предстоящую игру оценен в 1.48, меньше — в 2.65. Более рискованный тотал — больше 4.5 мяча. Его можно оформить за 3.80, меньше — за 1.27.

Доменико Тедеско (&laquo;Лейпциг&raquo;). «Рейнджерс» — «Лейпциг»: команде Тедеско будет жарко в Шотландии

По мнению аналитиков, три самых вероятных счета выглядят так:

• 1:1 — за коэффициент 7.90;

• 1:2 — за 8.50;

• 2:1 — за 11.0.

В первой игре Карим Бензема реализовал пенальти. 11-метровый в ответном матче можно взять за 2.40, «пенальти не будет» — за 1.53.

Удаление оценено в 4.00, отсутствие красной карточки идет за 1.22.

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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Спартак
 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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