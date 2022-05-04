«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
4 мая 2022 года состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В первой игре «горожане» дожали соперника со счетом 4:3. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал фаворитами гостей. Коэффициент на победу «Ман Сити» — 2.12, примерно 46% вероятности. Поставить на успех «Реала» можно за 3.30 (29%). Ничья идет немного дороже — за 4.00 (25%).
Ставка в 1000 рублей на «бланкос» в случае их выигрыша принесет 3300 рублей.
Поставить на то, что мадридцы не проиграют, можно с коэффициентом 1.77.
На «Этихаде» команды провели огненный матч, завершившийся победой хозяев — 4:3. ТБ 2.5 гола на предстоящую игру оценен в 1.48, меньше — в 2.65. Более рискованный тотал — больше 4.5 мяча. Его можно оформить за 3.80, меньше — за 1.27.
По мнению аналитиков, три самых вероятных счета выглядят так:
• 1:1 — за коэффициент 7.90;
• 1:2 — за 8.50;
• 2:1 — за 11.0.
В первой игре Карим Бензема реализовал пенальти. 11-метровый в ответном матче можно взять за 2.40, «пенальти не будет» — за 1.53.
Удаление оценено в 4.00, отсутствие красной карточки идет за 1.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0