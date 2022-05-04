4 мая 2022 года состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В первой игре «горожане» дожали соперника со счетом 4:3. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал фаворитами гостей. Коэффициент на победу «Ман Сити» — 2.12, примерно 46% вероятности. Поставить на успех «Реала» можно за 3.30 (29%). Ничья идет немного дороже — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «бланкос» в случае их выигрыша принесет 3300 рублей.

Поставить на то, что мадридцы не проиграют, можно с коэффициентом 1.77.

На «Этихаде» команды провели огненный матч, завершившийся победой хозяев — 4:3. ТБ 2.5 гола на предстоящую игру оценен в 1.48, меньше — в 2.65. Более рискованный тотал — больше 4.5 мяча. Его можно оформить за 3.80, меньше — за 1.27.

По мнению аналитиков, три самых вероятных счета выглядят так:

• 1:1 — за коэффициент 7.90;

• 1:2 — за 8.50;

• 2:1 — за 11.0.

В первой игре Карим Бензема реализовал пенальти. 11-метровый в ответном матче можно взять за 2.40, «пенальти не будет» — за 1.53.

Удаление оценено в 4.00, отсутствие красной карточки идет за 1.22.