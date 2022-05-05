«Рейнджерс» после гостевого поражения 0:1 примет в ответном полуфинале Лиги Европы «Лейпциг». Матч пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» 5 мая 2022 года и стартует в 22.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 21.45. Обслужит встречу португальский арбитр Артур Соареш Диаш.

Хотя матч пройдет в Шотландии, фавориты, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — гости. На победу «Лейпцига» предложен коэффициент 2.08, вероятность исхода — около 48%. Успех «Рейнджерс» оценен котировкой 3.50 (28%), ничья — 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3700 рублей в случае «мирного» исхода. Чистая прибыль составит 2700 рублей.

«Рейнджерс» проиграл всего один из шести домашних матчей в Лиге Европы. Верите, что шотландцы не уступят? На 1Х коэффициент 1.80.

Команда Джованни ван Бронкхорста не забила только в двух из десяти последних матчей, «Лейпциг» остался без гола лишь раз. «Обе забьют» можно взять за 1.78.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.92, ТМ 2.5 близок по шансам — 1.95.

Аналитики предложили высокий коэффициент на пенальти — 2.70. При этом удаление в игре идет за 3.40, что нехарактерно для этой линии.

Самый вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.50.