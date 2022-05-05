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«Рейнджерс» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги Европы 5 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Рейнджерс» — «Лейпциг» 5 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско («Лейпциг»).
Фото Global Look Press

«Рейнджерс» после гостевого поражения 0:1 примет в ответном полуфинале Лиги Европы «Лейпциг». Матч пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» 5 мая 2022 года и стартует в 22.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 21.45. Обслужит встречу португальский арбитр Артур Соареш Диаш.

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
РБ Лейпциг

Хотя матч пройдет в Шотландии, фавориты, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — гости. На победу «Лейпцига» предложен коэффициент 2.08, вероятность исхода — около 48%. Успех «Рейнджерс» оценен котировкой 3.50 (28%), ничья — 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 3700 рублей в случае «мирного» исхода. Чистая прибыль составит 2700 рублей.

«Рейнджерс» проиграл всего один из шести домашних матчей в Лиге Европы. Верите, что шотландцы не уступят? На 1Х коэффициент 1.80.

Команда Джованни ван Бронкхорста не забила только в двух из десяти последних матчей, «Лейпциг» остался без гола лишь раз. «Обе забьют» можно взять за 1.78.

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Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.92, ТМ 2.5 близок по шансам — 1.95.

Аналитики предложили высокий коэффициент на пенальти — 2.70. При этом удаление в игре идет за 3.40, что нехарактерно для этой линии.

Самый вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.50.

Футбол
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ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: где смотреть матч Лиги Европы 5 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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